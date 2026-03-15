Video: así fue el accidente entre Colapinto y Ocon

Franco Colapinto protagonizó un incidente con Esteban Ocon durante el Gran Premio de China. El choque se produjo luego de una detención en boxes del piloto argentino, en una maniobra que terminó con ambos autos haciendo un trompo en plena pista.
El contacto se dio cuando Colapinto se reincorporaba a la carrera tras pasar por el pit lane. En ese momento coincidió en pista con Ocon y, tras un roce entre ambos, los dos pilotos perdieron momentáneamente el control de sus autos y terminaron girando.
La acción generó tensión inmediata, aunque poco después se conoció la primera reacción desde la radio del piloto francés. En la comunicación con su equipo, Ocon asumió la responsabilidad por la maniobra que derivó en el incidente.
Mientras tanto, Colapinto logró continuar en carrera pese al trompo y mantiene sus expectativas de avanzar en el clasificador. El argentino todavía conserva la ilusión de meterse nuevamente en la zona de puntos en el circuito de Shanghái.
El episodio se sumó a una carrera que ya venía cargada de situaciones para el piloto argentino, que previamente había protagonizado una gran largada al avanzar varias posiciones en los primeros metros. Ahora, con el incidente superado, su objetivo es recuperar terreno y mantenerse en la pelea por sumar unidades en el Gran Premio de China.