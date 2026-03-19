Encontraron con vida a la niña de dos años que era intensamente buscada en Córdoba

Según explicó, en ese momento se encontraba dentro de la casa sirviendo la comida. “La busqué y no la encontré. Salí y no la vi por ningún lado”, detalló. También indicó que minutos antes la nena jugaba con su hermano de 6 años en la habitación de la abuela y que la puerta del patio había quedado abierta, con salida directa al exterior.