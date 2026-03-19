Encontraron con vida a la niña de dos años que era intensamente buscada en Córdoba

Luego de un amplio operativo que mantuvo en vilo a la ciudad cordobesa de Cosquín, este jueves antes del mediodía encontraron con vida a Esmeralda Pereyra López, la niña de dos años que era buscada desde la tarde del miércoles.
Según confirmaron fuentes del caso, la menor fue hallada en un descampado cercano al río de esa localidad, tras horas de rastrillajes en la zona.
La búsqueda se había iniciado luego de que la familia denunciara su desaparición durante la tarde del miércoles, cuando su madre se encontraba preparando el almuerzo en la vivienda ubicada en el barrio San José Obrero. La última vez que fue vista, alrededor de las 14.30, la niña vestía un body gris.
Ante la denuncia, se activó la Alerta Sofía, lo que implicó la intervención de múltiples fuerzas y un despliegue que se extendió incluso durante la noche. En ese contexto, un circo instalado a unos 150 metros de la casa, que se retiró ese mismo día, quedó bajo sospecha de vecinos de la zona.
La Fiscalía de Instrucción de 2° turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, había solicitado colaboración a la comunidad para aportar datos que permitieran ubicar a la menor.
En medio de la búsqueda, la familia expresó su preocupación. “Pienso que se la llevaron. Es muy chiquita. No se va sola”, había señalado la tía de la niña, Valeria, en declaraciones a LN+.
Por su parte, la madre, Tania López, de 24 años, relató que la desaparición ocurrió en cuestión de segundos. “Fue un descuido de un segundo. Soy una mamá muy responsable con mis hijos, yo los cuido como a nadie”, afirmó.
Según explicó, en ese momento se encontraba dentro de la casa sirviendo la comida. “La busqué y no la encontré. Salí y no la vi por ningún lado”, detalló. También indicó que minutos antes la nena jugaba con su hermano de 6 años en la habitación de la abuela y que la puerta del patio había quedado abierta, con salida directa al exterior.
La mujer insistió en que la niña no se habría ido por sus propios medios. “Mi hija de la puerta para afuera no se va. Y no se va con ningún desconocido”, sostuvo, y agregó que al momento de la desaparición estaba descalza y sin pañales.
Durante el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cosquín, Valle Hermoso, Santa María de Punilla, La Falda y Tanti. Las tareas incluyeron rastrillajes terrestres, el uso de unidades caninas y drones.
El despliegue fue fiscalizado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y supervisado por el jefe de Policía, comisario Marcelo Marín.