Gimnasia se quedó sin arqueros y apuesta por un juvenil de 19 años ante Atlético Tucumán
Las lesiones de Nelson Insfrán y Julián Kadijevic obligaron a Fernando Zaniratto a recurrir al debutante Máximo Cabrera. El juvenil santafesino tendrá su bautismo de fuego en el Monumental en una parada clave para el "Lobo" platense.
El fútbol suele deparar destinos inesperados, y esta noche en el Monumental "José Fierro", Máximo Cabrera vivirá el suyo. El juvenil de 19 años será el encargado de custodiar los tres palos de Gimnasia frente a Atlético Tucumán, en una decisión que el técnico Fernando Zaniratto debió tomar por fuerza mayor: una marea de lesiones dejó al "Lobo" sin sus dos arqueros principales en el momento más caliente del Apertura.
La pesadilla de los guardametas comenzó con el habitual titular, Nelson Insfrán, quien arrastra un edema muscular en el sóleo derecho. La responsabilidad recayó entonces en Julián Kadijevic, pero el joven de 22 años terminó el duelo ante Independiente Rivadavia con gestos de dolor punzante. Los estudios posteriores confirmaron lo peor para el cuerpo técnico: un edema en el gemelo izquierdo que lo marginó del viaje a Tucumán.
El turno de Cabrera
Ante este panorama, los guantes pasaron a manos de Cabrera. El santafesino, que llegó al club en 2022 para sumarse a la Séptima División, aún no suma minutos oficiales en Primera. De hecho, su preparación para esta noche fue atípica: no formó parte del equipo de Reserva que cayó 2-1 ante San Lorenzo para preservarlo de cara a su gran debut profesional.
Cabrera apenas tuvo su bautismo en el banco de suplentes el pasado fin de semana ante la "Lepra" mendocina. Mañana saltará al campo de juego con la presión de sostener a un equipo que marcha octavo en su zona y necesita imperiosamente los tres puntos para mantenerse en la pelea por los playoffs.
El resto del equipo
Pese al "dolor de cabeza" en el arco, Zaniratto mantendrá la base del "11" titular. El medio campo contará con la jerarquía de Ignacio "Nacho" Fernández, ex River, el despliegue del tucumano Augusto Max y el aporte de Nicolás Barros Schelotto, hijo de Guillermo, quien llega con una interesante racha de tres goles en el torneo. Arriba, la principal carta de peligro será Marcelo Torres, el máximo artillero del equipo con cuatro conquistas.