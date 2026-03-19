Gimnasia se quedó sin arqueros y apuesta por un juvenil de 19 años ante Atlético Tucumán

El resto del equipo

Pese al "dolor de cabeza" en el arco, Zaniratto mantendrá la base del "11" titular. El medio campo contará con la jerarquía de Ignacio "Nacho" Fernández, ex River, el despliegue del tucumano Augusto Max y el aporte de Nicolás Barros Schelotto, hijo de Guillermo, quien llega con una interesante racha de tres goles en el torneo. Arriba, la principal carta de peligro será Marcelo Torres, el máximo artillero del equipo con cuatro conquistas.