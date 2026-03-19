La Selección Argentina jugará con Guatemala y la AFA ya busca un segundo rival para marzo

Las dudas sobre la realización del encuentro no eran menores. El conflicto radicaba en una estricta reglamentación de la FIFA, que impide que una selección dispute dos partidos en continentes distintos dentro de una misma ventana internacional. Guatemala ya tenía pactado un duelo contra Argelia el 27 de marzo en Italia, lo que técnicamente invalidaba su viaje a Buenos Aires cuatro días después. Sin embargo, la AFA logró una autorización especial del máximo organismo, fundamentada en la urgencia de rearmar el calendario tras la caída de la Finalissima.