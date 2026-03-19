La Selección Argentina jugará con Guatemala y la AFA ya busca un segundo rival para marzo

Después de días de incertidumbre y gestiones contrarreloj en los pasillos de la calle Viamonte, la Selección Argentina recibió la noticia que esperaba. Según informó el medio deportivo TyC Sports, el amistoso frente a Guatemala, programado para el próximo 31 de marzo en la Bombonera, quedó confirmado pese a los inconvenientes planteados. La noticia trae alivio a Lionel Scaloni, quien corría el riesgo de quedarse sin rodaje competitivo en la última ventana previa a la Copa del Mundo.
Las dudas sobre la realización del encuentro no eran menores. El conflicto radicaba en una estricta reglamentación de la FIFA, que impide que una selección dispute dos partidos en continentes distintos dentro de una misma ventana internacional. Guatemala ya tenía pactado un duelo contra Argelia el 27 de marzo en Italia, lo que técnicamente invalidaba su viaje a Buenos Aires cuatro días después. Sin embargo, la AFA logró una autorización especial del máximo organismo, fundamentada en la urgencia de rearmar el calendario tras la caída de la Finalissima.
Un rompecabezas por la guerra
La planificación original de la "Scaloneta" se desmoronó por factores externos. La cancelación del choque ante España en Doha, producto de la guerra en Medio Oriente, sumada a la baja del amistoso contra Qatar, dejó al cuerpo técnico en una situación crítica. Ante la imposibilidad de viajar, se decidió que los convocados se entrenen en el predio de Ezeiza y se busquen rivales que estuvieran dispuestos a jugar en el país.
El plan para el 27 de marzo
Con el partido ante los guatemaltecos ya firme, la dirigencia encabezada por Claudio Tapia no se detiene. Ahora, el objetivo es cerrar un segundo compromiso para el 27 de marzo, también con el estadio de Boca como escenario probable. Las negociaciones están avanzadas para encontrar un rival que complete la preparación y le permita a Scaloni probar variantes antes de la cita mundialista.
Lo que empezó como una crisis logística por conflictos internacionales, parece encauzarse hacia una despedida con el público argentino en la Bombonera. Solo resta saber quién será el primer examinador en esa doble fecha que promete ser la última escala antes del gran sueño.