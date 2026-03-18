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“Espero que haya paz”: la reflexión de Enzo Fernández tras la caída de la Finalissima

El mediocampista fue el primero del plantel en referirse a la suspensión del duelo ante España.

“Espero que haya paz”: la reflexión de Enzo Fernández tras la caída de la Finalissima
Hace 5 Min

La cancelación de la Finalissima entre la selección argentina y España generó repercusión en el mundo del fútbol, y Enzo Fernández fue el primer jugador en referirse públicamente al tema tras la decisión.

El mediocampista del Chelsea no ocultó su decepción por la suspensión del partido que estaba previsto para el 27 de marzo. “Hay muchos problemas en el Medio Oriente. Espero que haya paz y amor. Quería jugar”, expresó en diálogo con ESPN.

En esa misma línea, el campeón del mundo dejó en claro lo que significaba el encuentro para él. “Representar a mi selección siempre es muy importante para mí. Espero que algún día se pueda jugar y poder disfrutar ese partido”, agregó.

El duelo, que iba a disputarse en Qatar, quedó descartado por el conflicto en Medio Oriente y por las diferencias entre la UEFA y la AFA para reprogramarlo. Mientras desde Europa impulsaban jugarlo en España, desde Argentina pretendían el Monumental, pero no hubo acuerdo.

Lo que viene para la Selección

Tras la cancelación, el equipo de Lionel Scaloni se enfocará en la próxima fecha FIFA, en la que disputará un amistoso ante Guatemala el 31 de marzo. En los próximos días se confirmarán los convocados y el cronograma de trabajo de un plantel que sigue sumando minutos de cara al Mundial.

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