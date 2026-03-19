Qué dicen los hinchas de Atlético sobre el presente del equipo antes del duelo con Gimnasia

Por otro lado, Víctor Rosales, también fanático del “Decano”, puso foco en la tristeza que le genera el momento del equipo. “La verdad que el presente es pobre y triste a la vez para el hincha, porque no se le dan los resultados. Aunque intentan, perdemos puntos por goles en los que, si no falla el arquero, falla la defensa; siempre falla alguno. Venimos mal, peleando en la parte baja”, describe, antes de referirse a la ubicación del equipo en la tabla. “Yo creo que si nos salvamos es de milagro, porque hay equipos peores este año. Pero bueno, todavía tiene tiempo de mejorar”, rescata.