Sorpresa en Boca: el cambio en redes sociales que llamó la atención y abrió el debate entre los hinchas

Sin previo aviso y sin una explicación oficial, Boca realizó un cambio que no pasó desapercibido: modificó el escudo en las fotos de perfil de todas sus redes sociales, lo que rápidamente generó sorpresa y debate entre los hinchas.
El club dejó atrás el diseño tradicional con estrellas en su interior y adoptó el escudo utilizado durante el aniversario por los 120 años, que también aparece en la indumentaria actual. La decisión alimentó versiones sobre una posible actualización definitiva de la imagen institucional.
En cuestión de minutos, las redes se llenaron de opiniones. Mientras algunos fanáticos celebraron el nuevo diseño y lo calificaron como moderno, otros se mostraron en contra y defendieron el escudo clásico como parte de la identidad del club.
Lo cierto es que, hasta el momento, desde Boca no hubo ningún comunicado oficial que explique el motivo del cambio, lo que aumentó aún más la incertidumbre y la discusión entre los seguidores.
Un cambio que no llega solo
La modificación en redes se da en medio de otros movimientos que generan expectativa, como el proyecto de ampliación de La Bombonera. La idea es llevar su capacidad a 80.000 espectadores, con nuevas plateas y palcos, lo que refuerza la sensación de que el club atraviesa un proceso de transformación en distintos niveles.