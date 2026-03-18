Secciones
DeportesFútbol

Sorpresa en Boca: el cambio en redes sociales que llamó la atención y abrió el debate entre los hinchas

El nuevo escudo reemplazó al tradicional en los perfiles oficiales del club. Se espera que sea modificado en todas las disciplinas.

Sorpresa en Boca: el cambio en redes sociales que llamó la atención y abrió el debate entre los hinchas
Hace 1 Hs

Sin previo aviso y sin una explicación oficial, Boca realizó un cambio que no pasó desapercibido: modificó el escudo en las fotos de perfil de todas sus redes sociales, lo que rápidamente generó sorpresa y debate entre los hinchas.

El club dejó atrás el diseño tradicional con estrellas en su interior y adoptó el escudo utilizado durante el aniversario por los 120 años, que también aparece en la indumentaria actual. La decisión alimentó versiones sobre una posible actualización definitiva de la imagen institucional.

En cuestión de minutos, las redes se llenaron de opiniones. Mientras algunos fanáticos celebraron el nuevo diseño y lo calificaron como moderno, otros se mostraron en contra y defendieron el escudo clásico como parte de la identidad del club.

Sorpresa en Boca: el cambio en redes sociales que llamó la atención y abrió el debate entre los hinchas

Lo cierto es que, hasta el momento, desde Boca no hubo ningún comunicado oficial que explique el motivo del cambio, lo que aumentó aún más la incertidumbre y la discusión entre los seguidores.

Un cambio que no llega solo

La modificación en redes se da en medio de otros movimientos que generan expectativa, como el proyecto de ampliación de La Bombonera. La idea es llevar su capacidad a 80.000 espectadores, con nuevas plateas y palcos, lo que refuerza la sensación de que el club atraviesa un proceso de transformación en distintos niveles.

Temas Club Atlético Boca JuniorsJuan Román RiquelmeEstadio Alberto J ArmandoTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?
1

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

¿Habrá calma después del temporal?
2

¿Habrá calma después del temporal?

El precio de los combustibles volvió a reajustarse
3

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

Causa Cuadernos: “Con este Poder Judicial puedo morir presa”, declaró Cristina Kirchner
4

Causa Cuadernos: “Con este Poder Judicial puedo morir presa”, declaró Cristina Kirchner

Qué se espera de la reunión de Jaldo, Acevedo y el bloque Justicialista de la Legislatura
5

Qué se espera de la reunión de Jaldo, Acevedo y el bloque Justicialista de la Legislatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse
6

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

Más Noticias
Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

Monteros Vóley cayó ante UPCN en un duelo de alto impacto y quedó obligado a ganar en San Juan

Monteros Vóley cayó ante UPCN en un duelo de alto impacto y quedó obligado a ganar en San Juan

Recuerdos fotográficos: la “calle ancha” de los “yuteros”

Recuerdos fotográficos: la “calle ancha” de los “yuteros”

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

Causa Cuadernos: “Con este Poder Judicial puedo morir presa”, declaró Cristina Kirchner

Causa Cuadernos: “Con este Poder Judicial puedo morir presa”, declaró Cristina Kirchner

Qué se espera de la reunión de Jaldo, Acevedo y el bloque Justicialista de la Legislatura

Qué se espera de la reunión de Jaldo, Acevedo y el bloque Justicialista de la Legislatura

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid

¿Habrá calma después del temporal?

¿Habrá calma después del temporal?

Comentarios