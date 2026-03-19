River acelera por el regreso de Giovanni Simeone

Según el sitio especializado Transfermarkt, el atacante está tasado en cinco millones de euros, una cifra considerable para el fútbol argentino, lo que refuerza la idea de una negociación escalonada. En ese sentido, hay un factor que podría jugar a favor: la histórica buena relación entre River y Torino, forjada a partir del vínculo institucional que nació tras la tragedia de Superga en 1949.