River acelera por el regreso de Giovanni Simeone

En Núñez empieza a tomar forma una ilusión que mezcla necesidad futbolística y un guiño al pasado: el posible regreso de Giovanni Simeone. En River crece el optimismo de cara al próximo mercado de pases, donde la dirigencia intentará cerrar la llegada del delantero para reforzar un ataque que hoy no tiene un goleador definido.
El pedido responde, en gran parte, a una cuestión táctica. Eduardo Coudet, actual entrenador del equipo, suele apostar por esquemas con doble punta y considera clave sumar un delantero de área que garantice presencia y eficacia. En ese contexto, el nombre del “Cholito” aparece como una opción que combina conocimiento del club, experiencia internacional y actualidad competitiva.
La intención de River es avanzar en el mercado invernal, una vez finalizado el Mundial. Durante el inicio del ciclo de Coudet no fue posible incorporar un futbolista de estas características, por lo que la dirigencia apunta a corregir esa falencia en la próxima ventana de transferencias.
El principal obstáculo es la situación contractual del delantero. Simeone tiene vínculo vigente con Torino hasta julio de 2028 y es una pieza importante dentro del equipo italiano, donde actualmente es el goleador con siete tantos en 30 partidos. Ante este escenario, River no buscaría una compra inmediata, sino que evalúa presentar una propuesta de préstamo con opción de compra.
Según el sitio especializado Transfermarkt, el atacante está tasado en cinco millones de euros, una cifra considerable para el fútbol argentino, lo que refuerza la idea de una negociación escalonada. En ese sentido, hay un factor que podría jugar a favor: la histórica buena relación entre River y Torino, forjada a partir del vínculo institucional que nació tras la tragedia de Superga en 1949.
Más allá de lo económico, el posible regreso también tiene un fuerte componente emocional. Simeone surgió de las inferiores del club y debutó en Primera el 4 de agosto de 2013 bajo la conducción de Ramón Díaz. En su primera etapa disputó 33 partidos y convirtió cuatro goles, además de integrar planteles que lograron cuatro títulos: el Torneo Final 2014, la Copa Campeonato 2014, la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015.
Luego de su salida en 2015 hacia Banfield, el delantero construyó una sólida carrera en Europa, con pasos por Hellas Verona, Fiorentina, Cagliari y Napoli, antes de recalar en Torino a comienzos de esta temporada.
Hoy, con River en busca de identidad ofensiva y con Coudet decidido a potenciar su idea, el regreso del “Cholito” aparece como una posibilidad concreta. No será una negociación sencilla, pero en Núñez ya se animan a soñar con una segunda etapa del hijo pródigo.