La reserva de Atlético va a Ezeiza con un objetivo firme: sostener el invicto ante River

En paralelo, el rendimiento individual también acompaña. Las incorporaciones se adaptaron con rapidez y varios futbolistas comenzaron a asumir roles más protagónicos, lo que potencia el funcionamiento colectivo. La evolución, en ese sentido, es sostenida y visible fecha a fecha. “Los procesos no hay que forzarlos. A veces en el fútbol argentino cuesta hablar de procesos, pero nosotros creemos en eso”, remarcó el entrenador.