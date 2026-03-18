Secciones
DeportesFútbol

La reserva de Atlético va a Ezeiza con un objetivo firme: sostener el invicto ante River

El equipo de Ramiro González, líder e invicto, enfrenta a un rival de peso en una prueba clave para consolidar su identidad y ratificar su gran inicio en el Torneo Proyección.

EL ESTRATEGA. Ramiro González, el líder táctico del la reserva del Decano, que ocupa el primer puesto del Torneo Proyección | Gentileza: PUCAT. EL ESTRATEGA. Ramiro González, el líder táctico del la reserva del "Decano", que ocupa el primer puesto del Torneo Proyección | Gentileza: PUCAT.
Hace 8 Min

Con la ilusión de sostener el invicto y consolidarse en lo más alto de la tabla, la reserva de Atlético Tucumán afrontará este jueves un desafío de máxima exigencia cuando visite a River Plate en el predio de Ezeiza, desde las 20, por la quinta fecha del Torneo Proyección Apertura 2026.

El equipo dirigido por Ramiro González atraviesa un presente sólido, con tres victorias y un empate, en uno de los mejores arranques recientes en la categoría. Sin embargo, puertas adentro el análisis va más allá de los resultados. El entrenador dejó en claro desde su llegada que el objetivo principal es construir un equipo con identidad y proyección.

“Cuando llegué dije que no era una cuestión de resultados, sino de proceso. Estoy muy feliz por cómo ellos se defienden con la pelota y por cómo siguen intentando incluso cuando las cosas no salen”, expresó González, marcando el eje conceptual de su trabajo.

Esa idea se refleja en el campo. Atlético intenta ser protagonista, juega en campo rival y apuesta por una propuesta ofensiva sostenida, independientemente del desarrollo del partido. La premisa de “defenderse con la pelota” se transformó en una marca registrada de este equipo.

RIVALES. González y José Vallcaneras junto a Sebastián RIVALES. González y José Vallcaneras junto a Sebastián

Otro de los aspectos que explican el buen momento es la fortaleza anímica. A pesar de la juventud del plantel, los jugadores han mostrado personalidad para sostener la intensidad y competir en distintos contextos, incluso cuando el resultado es adverso. Esa respuesta emocional habla de un grupo en crecimiento.

En paralelo, el rendimiento individual también acompaña. Las incorporaciones se adaptaron con rapidez y varios futbolistas comenzaron a asumir roles más protagónicos, lo que potencia el funcionamiento colectivo. La evolución, en ese sentido, es sostenida y visible fecha a fecha. “Los procesos no hay que forzarlos. A veces en el fútbol argentino cuesta hablar de procesos, pero nosotros creemos en eso”, remarcó el entrenador.

El duelo ante River aparece como una medida concreta para evaluar ese crecimiento. No solo por la jerarquía del rival, sino también por el contexto: jugar como visitante y ante uno de los equipos más competitivos de la categoría.

Con un calendario exigente por delante, que incluye cruces ante Vélez, San Lorenzo y Rosario Central, Atlético sabe que cada partido será una prueba. “Contra el que sea nos vamos a plantar con estas herramientas, tratando de imponer nuestro juego. A veces saldrá bien y otras no, pero vamos a seguir intentando”, concluyó González.

Temas TucumánBuenos AiresClub Atlético River PlateSan Miguel de TucumánClub Atlético TucumánTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
EN VIVO: Atlético Tucumán perdió 2-1 frente a Barracas Central y sigue sin sumar de visitante

EN VIVO: Atlético Tucumán perdió 2-1 frente a Barracas Central y sigue sin sumar de visitante

Cómo ayudar: Atlético Tucumán recibe donaciones para las familias afectadas por las inundaciones

Cómo ayudar: Atlético Tucumán recibe donaciones para las familias afectadas por las inundaciones

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Atlético Tucumán empató 1-1 ante Aldosivi en el debut de Julio César Falcioni como DT

Atlético Tucumán empató 1-1 ante Aldosivi en el debut de Julio César Falcioni como DT

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan San Martín-Nueva Chicago y Belgrano-Talleres

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan San Martín-Nueva Chicago y Belgrano-Talleres

Lo más popular
Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?
1

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse
2

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias
3

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei
4

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

El precio de los combustibles volvió a reajustarse
5

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

¿Habrá calma después del temporal?
6

¿Habrá calma después del temporal?

Más Noticias
Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

Monteros Vóley cayó ante UPCN en un duelo de alto impacto y quedó obligado a ganar en San Juan

Monteros Vóley cayó ante UPCN en un duelo de alto impacto y quedó obligado a ganar en San Juan

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid

¿Habrá calma después del temporal?

¿Habrá calma después del temporal?

Comentarios