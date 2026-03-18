La reserva de Atlético va a Ezeiza con un objetivo firme: sostener el invicto ante River

Con la ilusión de sostener el invicto y consolidarse en lo más alto de la tabla, la reserva de Atlético Tucumán afrontará este jueves un desafío de máxima exigencia cuando visite a River Plate en el predio de Ezeiza, desde las 20, por la quinta fecha del Torneo Proyección Apertura 2026.
El equipo dirigido por Ramiro González atraviesa un presente sólido, con tres victorias y un empate, en uno de los mejores arranques recientes en la categoría. Sin embargo, puertas adentro el análisis va más allá de los resultados. El entrenador dejó en claro desde su llegada que el objetivo principal es construir un equipo con identidad y proyección.
“Cuando llegué dije que no era una cuestión de resultados, sino de proceso. Estoy muy feliz por cómo ellos se defienden con la pelota y por cómo siguen intentando incluso cuando las cosas no salen”, expresó González, marcando el eje conceptual de su trabajo.
Esa idea se refleja en el campo. Atlético intenta ser protagonista, juega en campo rival y apuesta por una propuesta ofensiva sostenida, independientemente del desarrollo del partido. La premisa de “defenderse con la pelota” se transformó en una marca registrada de este equipo.
Otro de los aspectos que explican el buen momento es la fortaleza anímica. A pesar de la juventud del plantel, los jugadores han mostrado personalidad para sostener la intensidad y competir en distintos contextos, incluso cuando el resultado es adverso. Esa respuesta emocional habla de un grupo en crecimiento.
En paralelo, el rendimiento individual también acompaña. Las incorporaciones se adaptaron con rapidez y varios futbolistas comenzaron a asumir roles más protagónicos, lo que potencia el funcionamiento colectivo. La evolución, en ese sentido, es sostenida y visible fecha a fecha. “Los procesos no hay que forzarlos. A veces en el fútbol argentino cuesta hablar de procesos, pero nosotros creemos en eso”, remarcó el entrenador.
El duelo ante River aparece como una medida concreta para evaluar ese crecimiento. No solo por la jerarquía del rival, sino también por el contexto: jugar como visitante y ante uno de los equipos más competitivos de la categoría.
Con un calendario exigente por delante, que incluye cruces ante Vélez, San Lorenzo y Rosario Central, Atlético sabe que cada partido será una prueba. “Contra el que sea nos vamos a plantar con estas herramientas, tratando de imponer nuestro juego. A veces saldrá bien y otras no, pero vamos a seguir intentando”, concluyó González.