El pequeño hábito a la hora de dormir típico de las personas superdotadas: mucha gente lo hace

La psicóloga francesa Arielle Adda, especialista en altas capacidades, explica en declaraciones a Le Figaro Étudiant que las personas con ACI procesan la información con mayor rapidez y profundidad. Durante el sueño, su cerebro “clasifica y ordena” una mayor cantidad de estímulos, lo que se traduce en sueños más vívidos y una actividad cerebral elevada incluso al acostarse.