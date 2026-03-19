Desesperada búsqueda en Córdoba: "Alguien me sacó a mi hija", dijo la mamá de una niña de dos años

La desaparición de Esmeralda Pereyra López, una niña de dos años, mantiene en vilo a la ciudad cordobesa de Cosquín y a todo el país. La pequeña fue vista por última vez este miércoles por la tarde en su vivienda del barrio San José Obrero, y desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda con la activación de la Alerta Sofía.
En medio de la angustia, su mamá, Tania López, expresó su desesperación en una entrevista con la señal de noticias TN. “Alguien me sacó a mi hija”, afirmó, convencida de que la menor fue llevada por terceros.
Según relató, ambas viven en la casa de sus padres, ubicada en una zona de descampado, y rechazó de plano la posibilidad de un descuido. “Nosotras siempre estuvimos pendientes de mi hija, es imposible que me digan a mí que yo la descuidé. Fue un segundo”, sostuvo.
La mujer también describió el momento en que advirtió la desaparición. “Empecé a desesperarme, a gritar a los vecinos que me ayudaran, que me ayudaran a buscarla porque no la encontraba. Llorando, suplicándoles a todos”, recordó.
En el barrio surgieron sospechas sobre un circo que funcionaba a pocas cuadras. De acuerdo con lo señalado por la familia, la nena desapareció alrededor de las 14.30 y, unas dos horas después, la carpa del espectáculo fue desarmada, lo que incrementó las dudas.
“Los vecinos me están diciendo que mi hija está en ese circo, pero yo no puedo hacer nada. La Policía me dice que ya están ahí investigando pero que no vieron nada sospechoso, pero a mí me gustaría ir y verlo yo también”, expresó la madre.
Pese a su intención de participar activamente en la búsqueda, Tania indicó que las autoridades le pidieron que permanezca en su domicilio. “Me dijeron que me quede tranquila, que me relaje, que ellos están haciendo su trabajo”, contó.
Quebrada por la situación, dejó un mensaje conmovedor: “Yo soy una mujer que labura por mis hijos y busco lo mejor siempre para los dos. Que me pase esto es muy injusto. Yo lo único que quiero es a mi hija. Nada más, quiero a mi hija”.
Mientras tanto, en la zona se desarrolla un intenso operativo con rastrillajes terrestres, la intervención de unidades caninas y el uso de drones. La Alerta Sofía fue activada a nivel nacional para acelerar la localización de la menor.
Según informó la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín, a cargo de la doctora Silvana Pen, Esmeralda mide 60 centímetros, tiene tez trigueña, pelo castaño claro y al momento de su desaparición vestía un body gris.
La niña fue vista por última vez cerca de las 14.30 en su casa del barrio San José Obrero. Ante cualquier información sobre su paradero, las autoridades solicitan comunicarse de manera urgente con la Línea 134.