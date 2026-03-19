Desesperada búsqueda en Córdoba: "Alguien me sacó a mi hija", dijo la mamá de una niña de dos años

La desaparición de Esmeralda Pereyra López, una niña de dos años, mantiene en vilo a la ciudad cordobesa de Cosquín y a todo el país. La pequeña fue vista por última vez este miércoles por la tarde en su vivienda del barrio San José Obrero, y desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda con la activación de la Alerta Sofía.