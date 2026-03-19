El inquietante misterio de Mercurio: por qué los científicos creen que no debería existir

A pesar de tener un volumen y una masa considerablemente menores que los de la Tierra —su masa es unas 20 veces inferior—, Mercurio se distingue por su notable densidad. Cuenta con un núcleo metálico gigantesco que abarca cerca del 85% de su radio, razón por la cual es el segundo planeta más denso del sistema, a pesar de su tamaño reducido y su corteza delgada.