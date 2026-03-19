Alineación de planetas 2026: ¿cuándo será y cómo ver este fenómeno desde Argentina?

¿Cuándo y cómo observar la alineación de planetas en abril?

De acuerdo con los reportes, la alineación prevista para este jueves 17 de abril. El mejor momento para observar el fenómeno será poco después del atardecer, mirando hacia el horizonte occidental, en dirección a la constelación de Piscis. Desde el hemisferio sur, esta zona se encuentra relativamente baja en el cielo, por lo que es importante elegir un lugar con buena visibilidad del horizonte, sin edificios o montañas que obstruyan la vista.