Guerra en Medio Oriente: EEUU evalúa ahora liberar crudo iraní para contener la suba del petróleo

La escalada del precio del petróleo, que se acerca a los U$S120 por barril, suma presión a los mercados internacionales y empuja a Estados Unidos (EEUU) a evaluar medidas para contener el alza.
En ese contexto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que se analiza permitir el ingreso al mercado de crudo iraní actualmente sancionado y almacenado en buques.
El funcionario explicó que existen alrededor de 130 millones de barriles de petróleo iraní en tránsito que podrían utilizarse para moderar los precios. Además, indicó que Estados Unidos ha permitido que ese crudo continúe saliendo del Golfo pese a las tensiones vigentes.
Las declaraciones se producen luego de que el petróleo Brent superara los U$S119 por barril, tras un ataque de Irán a instalaciones energéticas en Oriente Próximo en respuesta a una ofensiva de Israel sobre su campo de gas South Pars.
Bessent describió la noche del miércoles como una de las de mayor intensidad en los ataques contra Irán, aunque remarcó que Estados Unidos no está apuntando a la infraestructura energética iraní. En ese marco, calificó al Estrecho de Ormuz como un punto de estrangulamiento temporal.
El secretario del Tesoro también señaló que su país podría avanzar con una liberación unilateral de reservas estratégicas como parte de su estrategia, y aclaró que no se busca intervenir en los mercados de futuros, sino aumentar la oferta mediante el uso del petróleo disponible en tránsito, consignó el diario "Ámbito".