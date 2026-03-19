Roberto Pettinato rompió el silencio sobre el juicio a su hijo Felipe: qué dijo tras el pedido de condena

En relación con el estado de Felipe, el conductor indicó que atraviesa el proceso con temor ante una posible condena, en un contexto de alta exposición pública. “Yo creo que va a salir todo bien porque no están las pruebas, no se sabe quién inició el incendio, no se sabe si hubo intencionalidad. Son cosas del código penal. Es así: la tengo o no la tengo. Si no está, no está. Si está, que Dios lo ayude.”