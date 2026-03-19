¿Caminar hacia atrás? Las razones por las que los expertos recomiendan este ejercicio inusual

Este método de entrenamiento atrae miradas de curiosidad en el gimnasio, pero los especialistas en acondicionamiento físico aseguran que el esfuerzo resulta sumamente valioso. La caminata en reversa crece como una tendencia sólida entre quienes buscan un estilo de vida saludable, consolidándose como una herramienta eficaz más allá de la simple excentricidad.
La marcha hacia atrás destaca por ofrecer beneficios específicos, tales como la mejora del equilibrio y el fortalecimiento de grupos musculares poco utilizados en la locomoción convencional. Además de las ventajas físicas, esta técnica requiere un esfuerzo cognitivo que ejercita el cerebro de manera constante. Incorporar este desafío a la rutina diaria permite optimizar el rendimiento general mediante una mecánica de movimiento que desafía los sentidos y la coordinación motriz.
¿En qué consiste caminar hacia atrás?
Pero esta forma de entrenar no es simplemente comenzar a desplazarse en dirección contraria y confiar en no estrellarse con algo a nuestras espaldas. Implica concentrar los esfuerzos en la manera en que los pies golpean el suelo. “Cuando caminamos hacia adelante, normalmente apoyamos primero el talón, es decir, primero el talón hace contacto con el suelo, luego la parte media del pie y luego los dedos. Cuando caminamos hacia atrás, es al contrario: primero tocamos el suelo con los dedos, luego con la parte anterior del pie y luego con el talón”, afirma Cheyanne Oakley, BS, ACSM-CPT , fisióloga del ejercicio en el Duke Health and Fitness Center en Durham, Carolina del Norte.
Una de las ventajas más destacables es que este tipo de rutina, a diferencia de otras, no requiere de equipamiento especializado ni un gimnasio donde realizarla. Solo un par de zapatillas que nos brinden apoyo. Influencers del fitness y especialistas destacan las numerosas virtudes de esta práctica que son tanto físicas como cognitivas.
Los beneficios de entrenar caminando hacia atrás
Optimización del equilibrio y la coordinación
Caminar en reversa obliga al cuerpo a mantener una postura más erguida, lo cual impacta directamente en la estabilidad general. Esta técnica fortalece músculos que suelen quedar en segundo plano durante la marcha convencional, como las pantorrillas y los isquiotibiales. Según los especialistas, esta práctica resulta ideal para prevenir el deterioro del equilibrio en adultos de mediana edad y evitar caídas en personas mayores.
Fomento de la salud articular
Este ejercicio reduce el impacto negativo en las articulaciones, siendo una alternativa valiosa para quienes padecen artritis o dolores lumbares. Al cambiar la dirección del movimiento, se modifica la forma en que las fuerzas corporales presionan las rodillas y los pies. Aunque el alivio no es inmediato, la práctica constante disminuye las molestias crónicas y ayuda a prevenir lesiones mediante el fortalecimiento de tejidos de soporte.
Estimulación de la capacidad cerebral
La ejecución de un movimiento inusual demanda un nivel de concentración elevado, lo que favorece la neuroplasticidad y la adaptación mental. Al incrementar el flujo sanguíneo hacia el cerebro y generar nuevos desafíos motores, se crean vías neuronales distintas a las habituales. Este esfuerzo cognitivo transforma una simple caminata en una herramienta eficaz para mantener la mente ágil y activa.
Gasto calórico eficiente
La intensidad metabólica de la marcha hacia atrás supera significativamente a la de la caminata tradicional. Mientras que un paso moderado hacia adelante posee un valor de 3,5 MET, retroceder al mismo ritmo eleva dicha cifra a 6 MET, lo que se traduce en una mayor quema de calorías. No obstante, los expertos aclaran que su uso principal no es el acondicionamiento aeróbico extremo, debido a la dificultad de mantener velocidades altas con seguridad.
Desarrollo de la potencia muscular
Aunque se utilizan los mismos grupos musculares que en la marcha frontal, la mecánica inversa activa las fibras de forma diferente. Este cambio en la dinámica fortalece intensamente los cuádriceps, los glúteos y los flexores de la cadera. Como resultado, el cuerpo desarrolla una estructura más sólida y equilibrada, lo que contribuye de manera decisiva a una mejor alineación postural.