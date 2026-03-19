Rodrigo Lussich habló de su enfermedad y generó conmoción en pleno programa

El conductor Rodrigo Lussich sorprendió al público al compartir en televisión un aspecto desconocido de su salud. Durante una emisión de Intrusos, el periodista dejó de lado el humor habitual y habló abiertamente sobre una condición que atravesó en su infancia.
La revelación ocurrió en medio de un segmento distendido, cuando el equipo debatía sobre tratamientos estéticos utilizados por celebridades. En ese contexto, Lussich mencionó que ciertos procedimientos no son recomendables para personas con antecedentes de epilepsia, lo que derivó en una confesión inesperada.
“Yo fui epiléptico cuando era chico”, expresó, generando sorpresa inmediata en el estudio. El comentario dio lugar a un intercambio con sus compañeros, entre ellos Adrián Pallares, quien intentó distender el momento con humor.
Sin embargo, el conductor optó por aclarar la seriedad del tema y profundizar en su experiencia personal. Explicó que sufrió episodios durante su niñez, aunque remarcó que fueron cuadros leves. “Es un tema serio”, señaló, dejando en claro que no se trataba de una anécdota menor.
La confesión mostró una faceta poco habitual del periodista, más íntima y reflexiva, y generó una rápida reacción entre los televidentes. En redes sociales, muchos destacaron su sinceridad y valoraron que haya visibilizado una condición de salud que afecta a millones de personas.