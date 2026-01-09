Secciones
El conductor pidió que no se instalen especulaciones en torno a la situación.

Rodrigo Lussich habló sobre la polémica salida de Andrea Taboada de Intrusos
Hace 16 Min

Rodrigo Lussich rompió el silencio y se refiró a la polémica que se generó tras la salida de Andrea Taboada de Intrusos (América). El conductor buscó despejar rumores y pidió que no se instalen especulaciones en torno a la situación.

"Con Andrea Taboada laburamos bien. No le pusimos 'la muda' porque no hablaba", aclaró en relación al apodo que generó controversia en redes sociales. En ese sentido, explicó el origen del mismo: "Cuando empezamos en febrero, jodiendo en una de las secciones, ella hacía señas y le pusimos así. Después nos dijo que no le gustaba y lo sacamos".

También recordó un tenso cruce que protagonizó con la panelista en vivo y asumió su responsabilidad. "Ella se integró con nosotros a las bombas y jodía... Yo tuve un cruce feo con ella y estuve mal. Le pedí perdón en el momento porque me di cuenta que estaba fuera de lugar, no estuvo bien", sostuvo.

Sobre ese episodio, el conductor reflexionó: "El rol de conductor no te habilita a maltratar o destratar. Entendí que me perdonó de buena onda y que fue genuino... Si ahora lo volvió a subir a las redes, me escapa", señaló, luego de que Taboada reflotara el momento en sus redes.

Al referirse puntualmente a la salida de la periodista del ciclo, Lussich fue contundente: "La verdad que trabajamos bien. Los paneles y los equipos rotan... En el caso de Andrea, se venció su contrato y prefirió irse. Dejen de especular", concluyó.

La postura de Andrea Taboada

Por su parte, Ángel de Brito contó que se comunicó con Andrea Taboada para consultarle por qué no quería hablar públicamente del tema. Ante esto, la periodista respondió: "No me pidieron nada. Así como no hablé de LAM y de vos, de ellos tampoco. Prefiero así".

