Fórmula 1: revelan que Colapinto corrió media carrera con su Alpine gravemente dañado

Lo que en la transmisión oficial pareció una sólida resistencia para rescatar un punto en el Gran Premio de China de la Fórmula 1, fue en realidad una verdadera hazaña técnica. Tras el décimo puesto de Franco Colapinto en el Circuito Internacional de Shanghái, nuevas revelaciones confirman que el Alpine A526 del argentino sufrió daños estructurales mucho más graves de lo que se estimó inicialmente tras el incidente con Esteban Ocon (Haas).
La información fue sacada a la luz por Antony Davidson, ex piloto de F1 y analista de Sky Sports, quien mantuvo una charla privada con los ingenieros de la escudería francesa en el aeropuerto tras la competencia. “Hablé con ellos y me dijeron que el auto tenía tantos daños que Franco realmente tuvo que aguantar como pudo hasta el final”, confesó el británico.
Un impacto determinante
El incidente ocurrió en el giro 33 de los 56 pactados. Al salir de boxes, Ocon impactó contra el lateral del monoplaza del pilarense. Aunque el perdón del francés llegó rápido, las secuelas en el vehículo fueron permanentes. El propio Colapinto lo graficó con crudeza al bajarse del cockpit: “Tuve mucho daño en el piso y la parte trasera derecha quedó toda rota; perdí muchísimos puntos de carga aerodinámica”.
Esa pérdida de "downforce" —el flujo de aire que mantiene al auto pegado al asfalto— transformó al Alpine en un vehículo impredecible y mucho más lento en las curvas rápidas de Shanghái. Aun así, Colapinto logró girar durante 23 vueltas en tiempos competitivos, defendiendo su lugar en la zona de puntos y finalizando a centímetros del Williams de Carlos Sainz.
Reconocimiento internacional
Para Davidson, lo hecho por el joven de Pilar es una muestra de madurez inusual para alguien que recién transita sus primeros kilómetros en la máxima categoría. “Construyó un fin de semana realmente bueno. Estaba haciendo una carrera con una cabeza muy madura antes del incidente”, analizó el experto, destacando que el argentino supo "aprovechar el material que tiene" pese a la adversidad.
El punto obtenido por Franco, sumado al sexto puesto de su compañero Pierre Gasly, representó un bálsamo para Alpine tras un inicio de temporada errático en Australia. Sin embargo, para el argentino el sabor fue agridulce. Además del toque, la salida del Virtual Safety Car perjudicó su estrategia de carrera: “Me da bronca que, cada vez que estoy para hacer algo bueno, aparezca algo que me frene”, lanzó con la ambición que ya es su marca registrada.
Con el auto herido y el viento en contra, Colapinto volvió a demostrar que su permanencia en la F1 no es una cuestión de azar, sino de una capacidad de resistencia que empieza a asombrar al "paddock".