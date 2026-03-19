Fórmula 1: revelan que Colapinto corrió media carrera con su Alpine gravemente dañado

El punto obtenido por Franco, sumado al sexto puesto de su compañero Pierre Gasly, representó un bálsamo para Alpine tras un inicio de temporada errático en Australia. Sin embargo, para el argentino el sabor fue agridulce. Además del toque, la salida del Virtual Safety Car perjudicó su estrategia de carrera: “Me da bronca que, cada vez que estoy para hacer algo bueno, aparezca algo que me frene”, lanzó con la ambición que ya es su marca registrada.