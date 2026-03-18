Preocupación en la F1: las fallas de Aston Martin pusieron en riesgo a Fernando Alonso en China

El Gran Premio de China dejó una escena tan inquietante como reveladora dentro del paddock de la Fórmula 1. A través de la cámara onboard del Aston Martin, se pudo ver a Fernando Alonso soltando el volante en plena recta, a más de 300 km/h, mientras sacudía sus manos para recuperar sensibilidad. No fue un gesto aislado ni una excentricidad: fue la manifestación visible de un problema técnico que empieza a encender alarmas en la categoría.