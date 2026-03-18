Preocupación en la F1: las fallas de Aston Martin pusieron en riesgo a Fernando Alonso en China

El Gran Premio de China dejó una escena tan inquietante como reveladora dentro del paddock de la Fórmula 1. A través de la cámara onboard del Aston Martin, se pudo ver a Fernando Alonso soltando el volante en plena recta, a más de 300 km/h, mientras sacudía sus manos para recuperar sensibilidad. No fue un gesto aislado ni una excentricidad: fue la manifestación visible de un problema técnico que empieza a encender alarmas en la categoría.
El origen está en las vibraciones extremas que genera el sistema híbrido del AMR-26, particularmente el MGU-K, encargado de recuperar energía cinética. Durante la carrera, esas oscilaciones se trasladaron al habitáculo con una intensidad tal que el piloto español comenzó a perder sensibilidad en manos y pies. “A partir de la vuelta 20 dejé de sentir completamente las extremidades”, explicó tras abandonar en el giro 32. Continuar, bajo esas condiciones, no era una opción.
La situación no fue exclusiva de Alonso. Su compañero Lance Stroll apenas pudo completar nueve vueltas antes de retirarse por una falla en la batería, también vinculada a este patrón de vibraciones. Lo que en principio parecía un inconveniente mecánico se transformó rápidamente en un potencial riesgo físico para los pilotos.
Desde el equipo reconocen que el problema está lejos de resolverse. El jefe de Aston Martin, Mike Krack, admitió que las soluciones aplicadas no tuvieron el efecto esperado. Intentaron reducir la exigencia del motor en ciertos tramos, pero en condiciones de carrera esa estrategia resulta inviable: bajar el ritmo implica perder competitividad y comprometer otras variables clave, como la recarga energética.
La frustraciÃ³n de Fernando Alonso por las vibraciones del Aston Martin.— Gol de Oro (@_goldeoro_es) March 15, 2026
"Las vibraciones del motor eran ðð«ððð¦ðð©ðð¦, no sentÃa las manos ni los pies".#F1 | #ChineseGPpic.twitter.com/hBDT1x2CzM
Más allá del rendimiento, el foco se trasladó a la seguridad. La exigencia física de la Fórmula 1 siempre fue extrema, pero lo ocurrido en Shanghái reabre un debate sensible: ¿hasta dónde puede soportar el cuerpo humano dentro de un monoplaza? La pérdida de sensibilidad, la fatiga muscular y la falta de control fino representan un límite que la categoría no puede ignorar.
De hecho, la FIA ya sigue de cerca el caso. Si las vibraciones no se corrigen, el equipo podría verse obligado a reducir prestaciones o incluso retirar sus autos para evitar consecuencias mayores. No sería la primera vez que la regulación interviene cuando la integridad de los pilotos está en juego.
Con el Gran Premio de Japón en Suzuka en el horizonte, Aston Martin enfrenta una cuenta regresiva incómoda. A la incertidumbre técnica se suma la presión interna y mediática. “Los pilotos están en la peor posición: no pueden cambiar nada y deben dar explicaciones”, reconoció Krack. En una categoría donde cada detalle cuenta, esta vez el problema no es solo de rendimiento: es, directamente, de seguridad.