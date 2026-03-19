La serie española que sorprende en Netflix y ya prepara nueva temporada: ¿por qué todos hablan de este fenómeno?

De qué trata “Animal”

La trama sigue a Antón, un veterinario de campo interpretado por Zahera, acostumbrado a lidiar con las urgencias de un entorno con recursos limitados. Su rutina cambia por completo con la llegada de su sobrina, papel a cargo de Lucía Caraballo, quien introduce una mirada urbana y moderna que contrasta con el estilo de vida tradicional del protagonista.