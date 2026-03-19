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Rescataron un caraguay y lo liberaron en su hábitat

El reptil fue encontrado en una vivienda de Acheral. Intervino la División Delitos Rurales y Ambientales de Simoca y confirmaron que estaba en buen estado de salud.

Rescataron un caraguay y lo liberaron en su hábitat
Hace 2 Hs

Un caraguay, también conocido como lagarto colorado, fue rescatado del interior de una vivienda en la localidad de Acheral y posteriormente liberado en su hábitat natural, en un procedimiento realizado por efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales Simoca.

El hecho ocurrió este miércoles al mediodía, cuando personal de la Unidad Especial recibió información de la Dirección de Flora y Fauna Silvestre sobre la presencia del animal en una casa ubicada en el departamento Monteros, sobre la ruta nacional 38.

Ante el aviso, un equipo se dirigió de inmediato al domicilio señalado. En el lugar fueron recibidos por el propietario de la vivienda, quien indicó dónde se encontraba el reptil.

Los efectivos procedieron entonces a rescatarlo y resguardarlo. Tras una revisión, constataron que el animal se encontraba en buen estado de salud.

Finalmente, y por disposición del organismo competente, el caraguay fue trasladado y liberado en su entorno natural, completando así el operativo sin inconvenientes.

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