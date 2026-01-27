Rescataron dos caragüayes que se encontraban fuera de sus hábitats naturales
Los procedimientos se realizaron en la zona de El Cadillal y se enmarcan en la Ley 6.292 de protección de la flora y la fauna. Uno de los ejemplares fue devuelto a su entorno natural y el otro recibió asistencia veterinaria por presentar lesiones.
En el marco de un trabajo intensivo y exhaustivo de prevención que lleva adelante la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales en todo el ámbito provincial, este lunes se concretaron distintos procedimientos que permitieron rescatar a dos caragüayes que se encontraban ajenos a sus hábitats naturales.
Cabe destacar que todas las intervenciones se realizaron conforme a lo establecido por la Ley N° 6.292 de Protección de la Flora y la Fauna Silvestre, que regula la preservación y el resguardo de especies autóctonas.
Uno de los operativos tuvo lugar en la zona de El Cadillal, luego de que un llamado alertara a la Unidad Especial sobre la presencia de un caraguay en el patio de un domicilio. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el reptil se encontraba, a simple vista, en buenas condiciones de salud. Por tal motivo, desde la División de Flora y Fauna Silvestre se dispuso su traslado y devolución a su hábitat natural, en áreas de Tapia o Burruyacú.
En tanto, durante recorridos preventivos en otra zona cercana a El Cadillal, el personal observó sobre un camino de tierra a otro animal de la misma especie, que presentaba una de sus patas lesionadas. Ante esta situación, los efectivos procedieron de inmediato a trasladarlo al asiento físico de su base y dieron intervención a la División de Flora y Fauna Silvestre.
Desde esa dependencia se resolvió el traslado del ejemplar a la veterinaria perteneciente a la División, donde recibió la atención y asistencia necesarias debido a las lesiones que presentaba, priorizando en todo momento su seguridad y bienestar.