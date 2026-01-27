Rescataron dos caragüayes que se encontraban fuera de sus hábitats naturales

Uno de los operativos tuvo lugar en la zona de El Cadillal, luego de que un llamado alertara a la Unidad Especial sobre la presencia de un caraguay en el patio de un domicilio. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el reptil se encontraba, a simple vista, en buenas condiciones de salud. Por tal motivo, desde la División de Flora y Fauna Silvestre se dispuso su traslado y devolución a su hábitat natural, en áreas de Tapia o Burruyacú.