Dictarán seminarios web gratuitos sobre Educación Financiera a docentes

El Programa Nacional de Educación Financiera planteó una nueva propuesta para acercar conceptos económicos a las escuelas. En esta oportunidad, el Ministerio de Capital Humano informó que, a través de INFoD (Instituto Nacional de Formación Docente), se dictará una serie de webinars –seminarios web– sobre Educación Financiera. Las inscripciones ya están abiertas.
Se entiende por Educación Financiera al proceso de enseñanza y aprendizaje de conocimientos, habilidades, actitudes y competencias que permiten a las personas (eliminar "humanas") tomar decisiones informadas y eficaces respecto al manejo del dinero, recursos, gastos, presupuesto e intercambio de bienes y servicios, y su aplicación a la vida cotidiana.
Inscripción abierta a cursos de Educación Financiera en INFoD
Los docentes que estén registrados y recuerden sus datos de ingreso a INFoD, la plataforma de cursos virtuales, podrán acceder a un ciclo de cuatro encuentros virtuales. Este tiene como objetivo brindar acceso a herramientas, prácticas y reflexiones sobre saberes vinculados a la gestión financiera desde las dimensiones emocional, ciudadana, ética, laboral, económica y emprendedora.
Las temáticas centrales de los seminarios web serán la formación de ciudadanía financiera desde el Estado; el rol de los bancos en la educación financiera; la educación desde lo emocional para formar en lo financiero; y, por último, el vínculo entre familia y escuela como alianza clave en una sociedad comprometida con la educación financiera.
Los talleres serán impartidos por profesionales especializados en el área, con trayectoria en la temática. Podrán inscribirse docentes, directivos, supervisores de una institución educativa y hasta familiares. El objetivo es poner a disposición un repositorio de recursos y así fortalecer la aplicación de las prácticas pedagógicas en las escuelas y favorecer al acompañamiento.
Inscripción a los cursos de Educación Financiera
Para obtener el certificado virtual se debe inscribir y realizar la evaluación en el aula virtual: https://aulastic.infd.edu.ar/. Serán cuatro ciclos que se impartirán de manera online.
1. “Construcción de la ciudadanía financiera desde el Estado: Programa Nacional de Alfabetización Financiera y la Comisión Nacional de Valores”. Miércoles 25 de marzo a las 18.
2. “El rol de los bancos en la educación financiera: aportes y desafíos”. Martes 21 de abril a las 18.
3. “Educar en lo emocional para formar en lo financiero”. Lunes 20 de mayo a las 19.
4. “Familia y Escuela: claves para una sociedad comprometida con la educación financiera”. Miércoles 17 de junio a las 18.
Serán transmitidos desde el canal de InfoD en YouTube y no se otorgará puntuación.