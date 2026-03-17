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¿Querés escribir o hacer cine? Hay dos talleres en la capital para empezar desde cero

Los talleres ya tienen inscripciones abiertas: el de escritura se dicta en María Bonita Café, en Batalla de Chacabuco 563, y el de cine en Tamaño Oficio, en San Luis 338; se puede consultar por WhatsApp.

CREATIVIDAD. El taller de escritura y cine estarán a cargo de la directora y productora audiovisual Georgina Alvaro. CREATIVIDAD. El taller de escritura y cine estarán a cargo de la directora y productora audiovisual Georgina Alvaro. / CAPTURA DE PANTALLA
María José Monteros
Por María José Monteros 17 Marzo 2026

Para quienes buscan salir de la rutina, expresarse o desarrollar nuevas habilidades, en la provincia aparecieron dos propuestas que combinan creatividad, aprendizaje y encuentro: un taller de escritura en un café y otro de cine pensado para adolescentes.

Ambos espacios están coordinados por la productora audiovisual Georgina Alvaro, quien propone acercarse al proceso creativo desde una mirada práctica y accesible.

Escribir entre tazas

En María Bonita Café, ubicado en calle Chacabuco 563, la escritura se convierte en una excusa para frenar el ritmo y conectar con las ideas. Allí se dicta “Escribir entre tazas”, un taller de escritura creativa que se realiza todos los miércoles de 17:30 a 19:30.

La propuesta está pensada tanto para quienes ya escriben como para quienes quieren empezar sin experiencia previa. A través de disparadores como recuerdos, canciones o imágenes, los participantes trabajan cuentos breves, escenas y textos personales.

ESCRITURA. El taller propone crear relatos breves en un entorno distendido, con consignas creativas y encuentros semanales en un café. ESCRITURA. El taller propone crear relatos breves en un entorno distendido, con consignas creativas y encuentros semanales en un café. / GENTILEZA DE GEORGINA ALVARO

El objetivo no es solo escribir, sino también destrabar la creatividad, ganar confianza y compartir producciones en un entorno colectivo. El espacio suma un plus: funciona como punto cultural, ideal para leer, intercambiar ideas y generar vínculos.

El taller es anual, pero permite incorporarse en cualquier momento. Para sumarse, se puede consultar al 3812066218 o acercarse directamente al café.

Cine para contar historias propias

Por otro lado, en Tamaño Oficio se dictará un taller de cine dirigido a adolescentes, con encuentros los viernes de 17 a 19 y comienzo el 20 de marzo.

La propuesta recorre todo el proceso audiovisual: desde la idea inicial hasta el rodaje. Durante el año se trabajan guion, dirección, cámara, sonido y edición, con una lógica práctica y en equipo.

El espacio busca que los participantes desarrollen su mirada, aprendan a narrar con imágenes y puedan concretar sus propios proyectos. Además de lo técnico, se fomenta la creatividad, la experimentación y el trabajo colectivo.

Con cupos limitados, el taller también tiene modalidad anual, lo que permite atravesar todas las etapas de producción. Para inscripciones, se puede contactar al 3813422110.

Dos espacios para empezar

Ambas propuestas comparten algo en común: no requieren experiencia previa y están pensadas como puertas de entrada al mundo creativo.

Ya sea escribiendo en una mesa de café o filmando en equipo, la invitación es la misma: animarse a contar historias propias.

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