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Se desprendió parte del techo en la sede de Anses del centro tucumano

El incidente ocurrió este miércoles por la tarde en el edificio ubicado en 25 de Mayo y Córdoba. No hubo heridos y la atención continuó con normalidad.

Hace 5 Min

Parte del techo del edificio de la Anses ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Córdoba se desprendió este miércoles por la tarde, en pleno centro de San Miguel de Tucumán.

A pesar del episodio, no se registraron personas heridas. Según se informó, la situación no obligó a interrumpir la atención al público ni alteró el funcionamiento habitual del organismo.

Durante la jornada posterior al incidente, la fila de personas que aguardaban para realizar trámites continuó con normalidad en el lugar, sin mayores inconvenientes.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
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