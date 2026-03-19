Anses: oficializan a Guillermo Arancibia como nuevo director tras la renuncia de Bearzi

En el mismo decreto, el Poder Ejecutivo agradeció a Bearzi por los servicios prestados durante su gestión. El ahora exfuncionario contaba con un perfil técnico en el sector financiero y una relación directa con el ministro de Economía, Luis Caputo. Antes de su paso por la Anses, dirigió la firma Bearzi y Asociados hasta 2015, fue director académico de posgrado en la Universidad Católica Argentina entre 2020 y 2023, presidió el Banco de Inversión y Comercio Exterior y luego se desempeñó como subdirector ejecutivo de operaciones en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.