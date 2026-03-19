Anses: oficializan a Guillermo Arancibia como nuevo director tras la renuncia de Bearzi
El Gobierno confirmó el recambio en el organismo previsional a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. La nueva conducción coincide con un plan de retiros voluntarios, reformas internas y un proceso de modernización.
El Gobierno nacional oficializó la designación de Guillermo Héctor Arancibia como nuevo director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en reemplazo de Fernando Omar Bearzi, quien presentó su renuncia días atrás. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 162/2026, publicado este jueves 19 de marzo en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La designación de Arancibia rige desde el 18 de marzo y se da en simultáneo con la puesta en marcha de un plan de retiros voluntarios destinado al personal con al menos dos años de antigüedad, así como con el inicio de un proceso de modernización institucional orientado a agilizar trámites y avanzar en la digitalización de los servicios del organismo.
En el mismo decreto, el Poder Ejecutivo agradeció a Bearzi por los servicios prestados durante su gestión. El ahora exfuncionario contaba con un perfil técnico en el sector financiero y una relación directa con el ministro de Economía, Luis Caputo. Antes de su paso por la Anses, dirigió la firma Bearzi y Asociados hasta 2015, fue director académico de posgrado en la Universidad Católica Argentina entre 2020 y 2023, presidió el Banco de Inversión y Comercio Exterior y luego se desempeñó como subdirector ejecutivo de operaciones en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
La Anses, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, tiene un rol central en la ejecución de políticas sociales y previsionales. El recambio de autoridades se produce en medio de un proceso de reorganización administrativa y reducción de estructuras estatales.
En ese contexto, el organismo se prepara para la eliminación de cerca de 900.000 planes sociales de $78.000 mensuales a partir de abril. La medida contempla la transformación del programa Potenciar Trabajo en un sistema de vouchers de capacitación laboral, según informó Infobae tras consultar fuentes oficiales vinculadas a la estructura gubernamental.
La reestructuración también incluye una reducción de personal impulsada mediante el plan de retiros voluntarios, en línea con lo comunicado por el Ministerio de Capital Humano. Durante los primeros dos años de la actual gestión presidencial, la Anses registró cuatro directores ejecutivos distintos, una rotación poco habitual en el organismo en comparación con los últimos años.
Perfil del nuevo titular
Guillermo Arancibia cuenta con más de 30 años de trayectoria como economista en el sector público, la consultoría y el ámbito académico. Es licenciado en Economía y posee un posgrado en especialización financiera.
Antes de asumir la conducción, se desempeñó como subdirector ejecutivo de Prestaciones y como asesor de Pettovello en el Centro de Formación de Capital Humano. Su carrera también incluye funciones en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores, con experiencia en gestión y conocimiento de las áreas operativas de la seguridad social.
Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron que “a lo largo de su carrera se desempeñó en posiciones estratégicas dentro del sistema de seguridad social y la administración pública”. Además, subrayaron que la nueva gestión tendrá como eje la digitalización de procesos para optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo.
En esa línea, el propio Ministerio remarcó en sus redes sociales que las nuevas autoridades buscarán avanzar en la modernización de la Anses, con foco en mejorar la atención ciudadana y dotar de mayor eficiencia al sistema.