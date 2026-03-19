Escándalo en Gran Hermano: una sanción sin precedentes castiga "el juego sucio"

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una de sus noches más explosivas desde el comienzo de la competencia. Lo que pretendía ser una gala de nominación terminó convertida en un escándalo interno del juego.
El conductor Santiago del Moro anticipó movimientos irregulares antes de iniciar la instancia formal en el confesionario. Según explicó la emisión, varios jugadores mantuvieron diálogos explícitos para orientar sus elecciones contra un grupo puntual de compañeros. El complot analizado involucró a figuras como Manuel Ibero, Brian Sarmiento y Nazareno Pompei.
La sanción de Big Brother a los participantes
La voz del dueño de la propiedad emitió un comunicado severo que cayó como una bomba dentro del estudio. El Big recordó que el cumplimiento de las normas resulta fundamental para mantener la equidad entre los competidores. “El voto es secreto y está prohibido. Para quienes aún tienen dudas, el complot es un pacto entre dos o más jugadores para votar a otros compañeros”, sentenció la autoridad máxima del reality.
La organización detectó una coordinación previa para perjudicar a integrantes como Solange Abraham y Emanuel Di Gioia. Esta maniobra superó los límites permitidos durante las primeras semanas donde existió mayor tolerancia reglamentaria. “Lo que vi en las últimas horas no respeta el espíritu del juego”, aclaró el ojo que todo lo ve antes de anunciar el castigo.
Una placa histórica y sin beneficios
La determinación resultó contundente y modificó el rumbo de la semana de forma inmediata. La dirección decidió invalidar cada elección realizada por los hermanitos durante la jornada. “Todos los votos quedan anulados. Quedan sin efecto todas las nominaciones, por lo tanto todos los participantes vuelven a tener cero votos”, informó la voz oficial del certamen. De esta manera, el tablero regresó a su estado inicial pero bajo condiciones de penalidad grupal.
La sanción alcanzó incluso a quien ostentaba el poder absoluto dentro de la vivienda. “Todos los participantes, absolutamente todos, a partir de este momento están nominados. Sin excepción. Vos también, Manuel, que perdés el liderazgo y el beneficio de la inmunidad”, escuchó Manuel Ibero con asombro. Esta medida disciplinaria dejó en evidencia el malestar ante las tácticas colectivas que rompen las leyes básicas. El episodio reordenó la competencia y marcó un límite claro para el futuro de los miembros.