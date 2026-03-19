Escándalo en Gran Hermano: una sanción sin precedentes castiga "el juego sucio"

La sanción alcanzó incluso a quien ostentaba el poder absoluto dentro de la vivienda. “Todos los participantes, absolutamente todos, a partir de este momento están nominados. Sin excepción. Vos también, Manuel, que perdés el liderazgo y el beneficio de la inmunidad”, escuchó Manuel Ibero con asombro. Esta medida disciplinaria dejó en evidencia el malestar ante las tácticas colectivas que rompen las leyes básicas. El episodio reordenó la competencia y marcó un límite claro para el futuro de los miembros.