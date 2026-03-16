¿Quién es "La Maciel", la nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada?

Jessica atravesó una infancia marcada por la precariedad extrema en un hogar conformado por sus padres y siete hermanos. En ese entorno de carencias, su identidad de género representó un conflicto insalvable para su familia, lo que derivó en una situación límite a sus trece años. Tras sufrir el rechazo violento de su padre y sus hermanos al descubrir su forma de vestir, la joven se vio obligada a huir de su casa durante la noche para salvar su propia vida, iniciando un camino de supervivencia en absoluta soledad.