¿Quién es "La Maciel", la nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada?

Gran Hermano Generación Doradasumó una nueva integrante a la casa, después de la salida forzada de Carmiña Masi, quien quedó fuera del juego por dichos racistas contra Mavinga. La producción seleccionó a La Maciel como reemplazo, ella ingresó en la noche del domingo 15 de marzo.
Su entrada al programa promete sacudir la convivencia debido a una historia personal de gran impacto que ya genera debate entre el público. Este cambio en la dinámica de la casa plantea un nuevo escenario para el resto de los competidores.
Quién es La Maciel: la nueva participante de Gran Hermano
La Maciel (Jessica Eli Maciel) tiene 47 años, nació en Los Polvorines y se crió en Grand Bourg, en el conurbano bonaerense. Ella misma se define con ironía como una “tiktokersaurio”, por haber sido una de las primeras figuras trans en volverse viral en esas plataformas.
“No todos pueden conocerme. Quería salir de la pobreza y la marginalidad. Quiero estar bien con todos. Yo ya gané por estar acá”, fueron algunas de sus palabras al ingresar al reality. “No vine a jugar, vine a conocerlos” dijo sentando una postura que puede jugarle a favor por su frescura o en contra por su falta de cálculo estratégico.
Jessica atravesó una infancia marcada por la precariedad extrema en un hogar conformado por sus padres y siete hermanos. En ese entorno de carencias, su identidad de género representó un conflicto insalvable para su familia, lo que derivó en una situación límite a sus trece años. Tras sufrir el rechazo violento de su padre y sus hermanos al descubrir su forma de vestir, la joven se vio obligada a huir de su casa durante la noche para salvar su propia vida, iniciando un camino de supervivencia en absoluta soledad.
El destino de la joven cambió drásticamente cuando descubrió el mundo del transformismo en un bar, hallazgo que transformó su realidad mediante la expresión artística. A pesar de los desafíos económicos iniciales en comparación con su etapa anterior en la prostitución, el teatro y el circuito actoral le brindaron una estabilidad emocional invaluable. Su trayectoria en el arte no solo representó una fuente de ingresos tras estudiar y ganar diversos concursos, sino que funcionó como el pilar fundamental para recuperar su dignidad y alcanzar una paz personal que antes le resultaba ajena.