Sorteo de la Copa Libertadores 2026: horario, TV y el detalle completo de los bombos

La Copa Libertadores 2026 comenzará a tomar forma hoy con el esperado sorteo de la fase de grupos, que se realizará en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay. La ceremonia está prevista para las 20 (hora argentina) y podrá seguirse en vivo a través de TNT Sports Premium, ESPN y la plataforma Disney+.
El evento definirá la composición de los ocho grupos que darán inicio al camino hacia la “Gloria Eterna”. Como es habitual, los equipos estarán distribuidos en cuatro bombos, organizados según el ranking de la Conmebol. Cada zona contará con un club de cada bombo y no podrán coincidir equipos del mismo país, a excepción de aquellos que provienen de las fases previas.
El foco argentino estará puesto en una delegación variada. Boca Juniors, de regreso tras dos años, será cabeza de serie. Lanús llegará con el impulso de su consagración en la Sudamericana, mientras que Estudiantes de La Plata y Rosario Central buscarán imponer su historia copera. En tanto, Platense e Independiente Rivadavia afrontarán su primera participación desde el Bombo 4, con un escenario desafiante.
Brasil, una vez más, aparece como el rival a vencer. Flamengo, campeón vigente, y Palmeiras lideran una nómina que vuelve a posicionar al fútbol brasileño como gran candidato en la previa.
Cómo están conformados los bombos de la Copa Libertadores 2026
Bombo 1 (cabezas de serie):
Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).
Bombo 2:
Lanús (ARG), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Libertad (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER)
Bombo 3:
Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco FC (PER)
Bombo 4:
Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Universidad Central (VEN), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal (PER), Deportes Tolima (COL) e Independiente Medellín (COL).
De esta manera, el sorteo no solo ordenará los grupos, sino que también empezará a delinear los posibles cruces y las zonas más exigentes de una edición que promete alto nivel competitivo desde el inicio.