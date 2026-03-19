Sorteo de la Copa Libertadores 2026: horario, TV y el detalle completo de los bombos

El evento definirá la composición de los ocho grupos que darán inicio al camino hacia la “Gloria Eterna”. Como es habitual, los equipos estarán distribuidos en cuatro bombos, organizados según el ranking de la Conmebol. Cada zona contará con un club de cada bombo y no podrán coincidir equipos del mismo país, a excepción de aquellos que provienen de las fases previas.