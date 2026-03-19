El Gobierno nacional proyecta cambios en el sistema electoral

El punto central de la discordia radica en el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El abanico de opciones que baraja el Gobierno es amplio: desde una modificación profunda de su funcionamiento hasta su eliminación definitiva. Sin embargo, en el entorno del presidente Javier Milei reconocen que cualquier decisión de este calibre requiere un pacto previo con sectores de la oposición. La intención oficial es reducir los costos operativos del sistema electoral y simplificar el acto del sufragio, una bandera que el oficialismo pretende agitar en las mesas de negociación.