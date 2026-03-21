Alergias de otoño: cuáles son las más comunes y cómo cuidar la salud en el cambio de estación

El inicio del otoño marca un período de transición climática que impacta directamente en la salud respiratoria. Durante esta estación, aumenta la presencia de alérgenos ambientales que pueden provocar síntomas molestos y un incremento en las consultas médicas.
Entre los factores más frecuentes se encuentran el polen de ciertas plantas, los ácaros del polvo y los hongos que proliferan con la humedad. A esto se suman los cambios bruscos de temperatura y una mayor permanencia en espacios cerrados, lo que favorece la exposición a estos agentes.
En este contexto, adoptar medidas preventivas resulta clave para atravesar el otoño con mayor bienestar.
Las alergias más comunes en otoño
Una de las afecciones más habituales es la Rinitis alérgica, que se manifiesta con estornudos, congestión nasal y picazón. Suele desencadenarse por la inhalación de partículas presentes en el aire, como polvo o polen.
También se registra un aumento de casos de Asma, especialmente en personas con antecedentes. Durante esta época, las hojas secas y la humedad favorecen el crecimiento de hongos microscópicos que liberan esporas al ambiente.
Estas partículas pueden irritar las vías respiratorias y generar síntomas como tos persistente o dificultad para respirar. Otra afección frecuente es la Conjuntivitis alérgica, que provoca enrojecimiento, lagrimeo y picazón en los ojos.
La combinación de estos factores convierte al otoño en una temporada especialmente desafiante para quienes padecen alergias.
Factores ambientales que influyen
El cambio de temperatura y el aumento de la humedad crean condiciones ideales para la proliferación de alérgenos. La descomposición de hojas caídas favorece el crecimiento de hongos, mientras que el viento transporta esporas y partículas de polvo que ingresan a los hogares.
Además, al pasar más tiempo en interiores, aumenta la exposición a ácaros presentes en alfombras, colchones y cortinas. La contaminación urbana también puede agravar los síntomas al irritar las vías respiratorias.
En consecuencia, el entorno ambiental cumple un rol clave tanto en la aparición como en la intensidad de las alergias estacionales.
Cómo prevenir las alergias en otoño
La prevención comienza por reducir el contacto con los alérgenos. Ventilar los ambientes en horarios de baja concentración de polvo o polen ayuda a mejorar la calidad del aire.
También se recomienda limpiar con frecuencia superficies, alfombras y textiles donde suelen acumularse ácaros. Lavar la ropa de cama con agua caliente es otra medida eficaz para eliminar partículas microscópicas.
Mantener las hojas secas alejadas de patios y entradas del hogar puede disminuir la proliferación de hongos. Asimismo, quienes presentan alergias respiratorias deben evitar el humo del tabaco y otros contaminantes.
Pequeñas acciones cotidianas pueden marcar una gran diferencia en la reducción de los síntomas.
Claves para un otoño saludable
El cambio de estación también es una oportunidad para reforzar hábitos saludables. Mantener una alimentación equilibrada, rica en frutas y verduras, contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico.
La hidratación adecuada ayuda a proteger las mucosas respiratorias, mientras que la actividad física moderada mejora la capacidad pulmonar y el bienestar general.
Dormir bien y reducir el estrés también son factores importantes para disminuir la susceptibilidad a reacciones alérgicas. Ante síntomas persistentes, es fundamental consultar a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado.
Con prevención, cuidado del entorno y hábitos saludables, el otoño puede vivirse como una etapa de adaptación positiva para el organismo.