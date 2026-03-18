Equinoccio de marzo 2026: rituales energéticos para el otoño y el cambio de estación

El equinoccio de marzo 2026 marca uno de los momentos más simbólicos del año: el instante en que el día y la noche tienen la misma duración en todo el planeta. Este evento da inicio al otoño en el hemisferio sur —incluida Argentina— y a la primavera en el hemisferio norte.
Más allá de su explicación astronómica, este punto de equilibrio también tiene un fuerte significado espiritual.
En este contexto, los rituales energéticos aparecen como herramientas para acompañar el cambio de estación y ordenar lo emocional. La especialista en espiritualidad natural Flavia Carrión propone dos prácticas simples, adaptadas a cada hemisferio.
Ritual de equinoccio para el hemisferio sur: soltar y cerrar ciclos
Con la llegada del otoño, el enfoque está puesto en liberar lo que ya cumplió su función. Así como los árboles pierden sus hojas, este momento invita a desprenderse de cargas emocionales.
Qué necesitás
Hojas secas recogidas del suelo
Un cuenco de barro o piedra
Sahumerio o resina natural
Una vela de tonos tierra (marrón, verde oscuro u ocre)
Paso a paso
Elegí un espacio tranquilo, preferentemente al aire libre. Encendé la vela y el sahumerio como símbolo de transformación. Luego, colocá las hojas secas en el cuenco y quemalas con intención.
Mientras el fuego actúa, visualizá todo aquello que querés dejar atrás. Cuando las cenizas se enfríen, imaginá que ese vacío se llena de calma y equilibrio. Finalmente, devolvé las cenizas a la tierra como ofrenda.
Este ritual es ideal para quienes sienten la necesidad de cerrar etapas, ordenar emociones o hacer una pausa consciente.
Equinoccio: un portal de equilibrio
Según explica Carrión, el equinoccio funciona como un “portal de equilibrio”, un momento clave para revisar la propia vida. “Las culturas ancestrales enseñan que los rituales ayudan a hacer conscientes los procesos internos y a evolucionar”, sostiene.
En definitiva, tanto en otoño como en primavera, este evento invita a lo mismo: alinearse con los ciclos de la naturaleza. Ya sea soltando o sembrando, el equinoccio de marzo 2026 puede convertirse en una oportunidad concreta para hacer un cambio con intención.