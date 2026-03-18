Secciones
SociedadActualidad

Equinoccio de marzo 2026: rituales energéticos para el otoño y el cambio de estación

Más allá de su explicación astronómica, este punto de equilibrio también tiene un fuerte significado espiritual.

Equinoccio de marzo 2026: rituales energéticos para el otoño y el cambio de estación
Hace 1 Hs

El equinoccio de marzo 2026 marca uno de los momentos más simbólicos del año: el instante en que el día y la noche tienen la misma duración en todo el planeta. Este evento da inicio al otoño en el hemisferio sur —incluida Argentina— y a la primavera en el hemisferio norte.

Más allá de su explicación astronómica, este punto de equilibrio también tiene un fuerte significado espiritual. 

En este contexto, los rituales energéticos aparecen como herramientas para acompañar el cambio de estación y ordenar lo emocional. La especialista en espiritualidad natural Flavia Carrión propone dos prácticas simples, adaptadas a cada hemisferio.

Ritual de equinoccio para el hemisferio sur: soltar y cerrar ciclos

Con la llegada del otoño, el enfoque está puesto en liberar lo que ya cumplió su función. Así como los árboles pierden sus hojas, este momento invita a desprenderse de cargas emocionales.

Qué necesitás

Hojas secas recogidas del suelo

Un cuenco de barro o piedra

Sahumerio o resina natural

Una vela de tonos tierra (marrón, verde oscuro u ocre)

Paso a paso

Elegí un espacio tranquilo, preferentemente al aire libre. Encendé la vela y el sahumerio como símbolo de transformación. Luego, colocá las hojas secas en el cuenco y quemalas con intención.

Mientras el fuego actúa, visualizá todo aquello que querés dejar atrás. Cuando las cenizas se enfríen, imaginá que ese vacío se llena de calma y equilibrio. Finalmente, devolvé las cenizas a la tierra como ofrenda.

Este ritual es ideal para quienes sienten la necesidad de cerrar etapas, ordenar emociones o hacer una pausa consciente.

Equinoccio: un portal de equilibrio

Según explica Carrión, el equinoccio funciona como un “portal de equilibrio”, un momento clave para revisar la propia vida. “Las culturas ancestrales enseñan que los rituales ayudan a hacer conscientes los procesos internos y a evolucionar”, sostiene.

En definitiva, tanto en otoño como en primavera, este evento invita a lo mismo: alinearse con los ciclos de la naturaleza. Ya sea soltando o sembrando, el equinoccio de marzo 2026 puede convertirse en una oportunidad concreta para hacer un cambio con intención.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias
1

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse
2

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?
3

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei
4

Los pagos de la causa $Libra: el peritaje que reveló el financiamiento de Mauricio Novelli a Milei

Tenía más de 100 años: se desplomó el histórico gomero frente al Cementerio del Oeste
5

Tenía más de 100 años: se desplomó el histórico gomero frente al Cementerio del Oeste

El precio de los combustibles volvió a reajustarse
6

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

Más Noticias
Tenía más de 100 años: se desplomó el histórico gomero frente al Cementerio del Oeste

Tenía más de 100 años: se desplomó el histórico gomero frente al Cementerio del Oeste

Jubilaciones en abril: ¿cuánto cobrarán las categorías mínimas con el nuevo aumento y el bono?

Jubilaciones en abril: ¿cuánto cobrarán las categorías mínimas con el nuevo aumento y el bono?

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

Cómo preparar huevos rellenos ideales para antes o después de entrenar

Cómo preparar huevos rellenos ideales para antes o después de entrenar

Medio siglo del colegio San Patricio: pionero en la doble jornada en la educación tucumana

Medio siglo del colegio San Patricio: pionero en la doble jornada en la educación tucumana

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se levantó el paro

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se levantó el paro

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid

Comentarios