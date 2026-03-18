Messi llegó a los 900 goles: cómo construyó una leyenda imparable

El recinto fue el hogar del Inter desde su ingreso a la MLS en 2020 y dejará de serlo el próximo mes, cuando el equipo se traslade a su nueva cancha, bautizada como Nu Stadium. El estadio, con capacidad para 26.700 espectadores y ubicado cerca del aeropuerto internacional de Miami, será inaugurado el 4 de abril en un partido ante Austin, con Messi como gran atracción.