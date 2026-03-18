Messi llegó a los 900 goles: cómo construyó una leyenda imparable

A los siete minutos de juego, Lionel Messi recibió una asistencia dentro del área del español Sergio Reguilón y se acomodó la pelota antes de sacar un zurdazo que abrió el marcador en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale (vecino de Miami).
El astro argentino acumula 81 goles con la camiseta rosa del Inter Miami, después de haber marcado 672 con el FC Barcelona y 32 con el Paris Saint-Germain, además de 115 con la selección argentina.
El capitán del Inter, de 38 años, había convertido el gol número 899 de su ilustre carrera el 7 de marzo, en el triunfo 2-1 ante DC United por la tercera jornada de la MLS. Cuatro días después no marcó en el partido de ida de la eliminatoria ante Nashville y, el pasado sábado, el técnico Javier Mascherano le dio descanso en el duelo frente a Charlotte.
El “Jefecito” buscaba tener a su estrella en su máximo nivel este miércoles para avanzar en la Copa de Campeones, principal objetivo del año para un Inter que en 2025 se coronó por primera vez campeón de la MLS.
Este duelo ante Nashville SC también es especial para la franquicia copropiedad de David Beckham, ya que representa su despedida del Chase Stadium.
El recinto fue el hogar del Inter desde su ingreso a la MLS en 2020 y dejará de serlo el próximo mes, cuando el equipo se traslade a su nueva cancha, bautizada como Nu Stadium. El estadio, con capacidad para 26.700 espectadores y ubicado cerca del aeropuerto internacional de Miami, será inaugurado el 4 de abril en un partido ante Austin, con Messi como gran atracción.
MESSI'S 900TH GOAL OF HIS CAREER— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2026
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Dos décadas rompiendo redes
El argentino aún no confirmó su participación en el Mundial de Norteamérica (del 11 de junio al 19 de julio), pero a finales del año pasado sorprendió al extender su contrato con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028.
El rosarino, que para entonces tendrá 41 años, dejó en claro que no está listo para cerrar la carrera más gloriosa del fútbol, reconocida con ocho Balones de Oro.
Casi 21 años atrás, Messi abrió su cuenta oficial con un gol que maravilló a los hinchas del Barcelona y encendió la alerta en el resto de los equipos. El 1 de mayo de 2005, un joven extremo de pelo largo, conocido como “La Pulga”, ingresó en el Camp Nou en la recta final de un partido de liga ante Albacete.
En apenas tres minutos marcó dos goles, aunque el primero fue anulado por fuera de juego.
El segundo llegó tras una combinación con Ronaldinho, que le envió una asistencia por encima de la defensa para que Messi definiera con una sutil vaselina ante el arquero. Así se convirtió en el goleador más joven del Barcelona en la liga, con 17 años y 10 meses.
Fue el inicio de una época dorada en el club catalán, donde convirtió 672 goles en 778 partidos (promedio de 0,86) y ganó 35 títulos antes de su salida al Paris Saint-Germain en 2021.
En el club francés sumó 32 goles en 75 partidos (0,43), con tres títulos, incluidas dos ligas.
En Miami, donde llegó a mediados de 2023, acumula 81 goles en 96 partidos (0,84), números que ayudaron al Inter a conquistar los primeros títulos de su historia: la Leagues Cup 2023 y la MLS 2025.
Con la selección argentina, a la que condujo al título en el Mundial de Qatar 2022, marcó 115 goles en 196 partidos.
Messi sigue así su carrera hacia los 1.000 goles, una marca que también persigue su histórico rival, el portugués Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años continúa ampliando su registro en la liga saudita, donde ya suma 965 tantos.