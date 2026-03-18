Así fue el gol de Lionel Messi en Inter Miami ante Nashville que lo llevó a los 900 goles

La jugada que selló el hito tuvo su sello característico. Tras una combinación precisa con el lateral Sergio Reguilón, Messi definió con un zurdazo bajo, imposible para el arquero rival, y puso en ventaja a su equipo por 1-0. Más allá del contexto del partido, el gol quedó marcado como uno de los más simbólicos de su carrera, por lo que representa en términos estadísticos y emocionales.