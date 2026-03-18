Así fue el gol de Lionel Messi en Inter Miami ante Nashville que lo llevó a los 900 goles

A los 38 años, Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El capitán de la Selección argentina alcanzó los 900 goles en su carrera profesional al convertir el primer tanto en el duelo entre Inter Miami y Nashville SC, por la revancha de los octavos de final de la Concachampions.
La jugada que selló el hito tuvo su sello característico. Tras una combinación precisa con el lateral Sergio Reguilón, Messi definió con un zurdazo bajo, imposible para el arquero rival, y puso en ventaja a su equipo por 1-0. Más allá del contexto del partido, el gol quedó marcado como uno de los más simbólicos de su carrera, por lo que representa en términos estadísticos y emocionales.
La cifra impacta por sí sola, pero también por su distribución. De los 900 goles, 115 fueron convertidos con la camiseta de la Selección argentina, incluidos 13 en Copas del Mundo. Ese rendimiento ratifica su influencia decisiva tanto en el ámbito de clubes como en la escena internacional, donde logró coronar su trayectoria con títulos mayores.
MESSI'S 900TH GOAL OF HIS CAREER— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2026
(via @FOXSoccer)pic.twitter.com/F8ejTYn1n6
Un legado que no se detiene
El nuevo récord se suma a una carrera repleta de logros, desde su etapa en el FC Barcelona —donde construyó gran parte de su leyenda— hasta su presente en la MLS. A lo largo de más de dos décadas, Messi no solo sostuvo una regularidad asombrosa, sino que también redefinió los estándares de excelencia en el fútbol.
Lejos de conformarse, el rosarino continúa ampliando su legado. Cada gol no es solo un número más en la estadística: es la confirmación de una vigencia que desafía el paso del tiempo y lo mantiene, aún hoy, en la cima del deporte mundial.