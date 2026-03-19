McDonald’s trae a Tucumán la Grand Feat Clubhouse, con ingredientes de calidad y un sabor irresistible

Del origen a la mesa: la calidad es el ingrediente principal

El 95% de los insumos de McDonald’s en Argentina son de proveedores locales, lo cual permite impulsar y dinamizar la economía nacional. Con ingredientes provenientes de 11 provincias, la compañía garantiza la calidad de su menú. Los productos se originan en las mejores tierras del país, dentro de una cadena de valor que prioriza la trazabilidad, las prácticas sostenibles y la colaboración con productores locales de tercera y cuarta generación.