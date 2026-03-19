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McDonald’s trae a Tucumán la Grand Feat Clubhouse, con ingredientes de calidad y un sabor irresistible

La nueva hamburguesa tiene a Emilia Mernes y Franco Colapinto como protagonistas. Una combinación equilibrada y contundente, que ya está disponible en todos los locales del país.

McDonald’s trae a Tucumán la Grand Feat Clubhouse, con ingredientes de calidad y un sabor irresistible
Hace 2 Hs

McDonald’s presenta una nueva opción en su menú: la Grand Feat Clubhouse. Se trata de una hamburguesa que llega a los restaurantes de Tucumán para ofrecer una combinación de sabor, tamaño y con la mejor calidad de sus ingredientes. La propuesta retoma uno de los clásicos más valorados por los fans de la marca y lo potencia en formato Grand.

Está elaborada con pan XL, carne 100% vacuna, bacon, queso cheddar, lechuga fresca, tomate, cebolla y una salsa icónica, logrando una combinación equilibrada y contundente. La Grand Feat Clubhouse está disponible en versiones doble, simple y pollo.

Al igual que todos los productos de McDonald’s, esta hamburguesa se prepara con ingredientes de proveedores locales y cumple con estrictos estándares de seguridad y calidad, desde el origen hasta su preparación en los restaurantes.

Esta vez, el concepto de “feat” también se refleja en la campaña de lanzamiento, que une a dos referentes de distintas generaciones y universos: Emilia Mernes, una de las artistas pop más influyentes del país, y Franco Colapinto, una de las grandes promesas del automovilismo argentino.

Del origen a la mesa: la calidad es el ingrediente principal

El 95% de los insumos de McDonald’s en Argentina son de proveedores locales, lo cual permite impulsar y dinamizar la economía nacional. Con ingredientes provenientes de 11 provincias, la compañía garantiza la calidad de su menú. Los productos se originan en las mejores tierras del país, dentro de una cadena de valor que prioriza la trazabilidad, las prácticas sostenibles y la colaboración con productores locales de tercera y cuarta generación.

En este sitio “Del origen a la mesa”, la compañía cuenta todos los detalles detrás de los vegetales, la carne, los lácteos, y sus inconfundibles papas fritas.  

“En Tucumán, queremos que nuestros clientes siempre tengan nuevas opciones para descubrir. Con la Grand Feat Clubhouse los invitamos a dejarse sorprender en una combinación de sabores única, elaborada con ingredientes de primera calidad. Una verdadera explosión de sabor para disfrutar con amigos y en familia en nuestros locales”, aseguró Mercedes Paz, operadora de la marca en la provincia.

Con este lanzamiento, McDonald’s continúa apostando por propuestas que combinan calidad, sabor y cultura, acercando nuevas opciones a sus clientes en Tucumán y en todo el país.  

Esta nota es de acceso libre.
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