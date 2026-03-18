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Desarticularon una banda que transportaba estupefacientes en Salta
Operativo de la PSA. Operativo de la PSA.
Hace 1 Hs

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarticuló una organización criminal dedicada al transporte de estupefacientes en la provincia de Salta, luego de una investigación que culminó con condenas de prisión para sus principales integrantes.

El caso se inició a partir de tareas investigativas que permitieron detectar una estructura delictiva que trasladaba sustancias ilícitas desde la zona de frontera hacia distintos puntos del territorio provincial.

El avance clave se produjo en febrero de 2025, cuando efectivos de la PSA interceptaron un vehículo y, tras una persecución, lograron secuestrar una importante cantidad de droga. Ese procedimiento dio lugar a nuevas medidas judiciales que permitieron profundizar la causa y desarticular la banda.

Como resultado, varias personas fueron detenidas y posteriormente condenadas por el delito de transporte de estupefacientes agravado, en el marco de un proceso judicial que finalizó en marzo de 2026.

Desarticularon una banda que transportaba estupefacientes en Salta

Durante el juicio oral, las pruebas reunidas por la PSA resultaron determinantes para sostener la acusación, destacándose la consistencia y el nivel de detalle de la investigación. 

El operativo refuerza el accionar de la fuerza en la lucha contra el narcotráfico y el delito complejo, mediante investigaciones sostenidas en el tiempo.

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