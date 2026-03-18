Sorpresas y ausencias de peso: Lionel Scaloni definió la lista para el amistoso con Guatemala

La Selección Argentina ya tiene definida su lista de convocados para el amistoso ante Guatemala del próximo 31 de marzo en La Bombonera, un partido que surgió de manera imprevista tras la cancelación de la Finalissima frente a España. En ese contexto, Lionel Scaloni presentó una nómina con sorpresas, regresos y ausencias que no pasan desapercibidas.
Entre las novedades más destacadas aparecen Tomás Palacios, de Estudiantes, y Gabriel Rojas, de Racing, quienes recibieron su primera convocatoria a la Mayor. En especial el caso del defensor del “Pincha”, que logró meterse en la consideración del cuerpo técnico tras sumar continuidad y buen rendimiento en el fútbol local.
Por el contrario, las bajas generan impacto. Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez no estarán disponibles por cuestiones físicas, en lo que representa una ausencia significativa de tres habituales titulares. Su falta obliga a reconfigurar el armado del equipo en un momento donde cada ensayo empieza a tener valor de cara al Mundial.
Dentro de los regresos, se destaca la vuelta de Marcos Acuña, ausente en la última convocatoria, mientras que otros nombres como Valentín Barco, Matías Perrone y Marcos Senesi continúan siendo parte del proceso de evaluación y consolidación que lleva adelante el entrenador.
La lista también deja lecturas en términos de competencia interna. Scaloni optó por incluir a Nico Paz y Gianluca Prestianni por encima de otros jóvenes como Franco Mastantuono y Alejandro Garnacho, marcando una preferencia por futbolistas con mayor continuidad en sus respectivos equipos. En esa misma línea, José Manuel López se impuso en la consideración sobre Joaquín Panichelli.
ð¦ð·ð Los jugadores del FÃTBOL ARGENTINO que fueron convocados por Lionel Scaloni para la Fecha FIFA:— JS (@juegosimple__) March 18, 2026
â Leandro Paredes | Boca Juniors
â TomÃ¡s Palacios | Estudiantes
â Gabriel Rojas | Racing Club
â Gonzalo Montiel | River Plate
â Marcos AcuÃ±a | River Plate pic.twitter.com/qv5R9WMc4e
Más allá de los nombres propios, la convocatoria refleja un momento de ajuste fino. Con el Mundial en el horizonte, cada decisión empieza a delinear el mapa definitivo del plantel.
El amistoso ante Guatemala, más allá de su origen imprevisto, será una prueba importante. No solo por lo que pueda ofrecer dentro del campo, sino porque funcionará como el último ensayo antes de la gran cita, con un plantel que combina certezas, apuestas y algunas ausencias que obligan a replantear el funcionamiento colectivo.