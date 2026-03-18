Sorpresas y ausencias de peso: Lionel Scaloni definió la lista para el amistoso con Guatemala

La Selección Argentina ya tiene definida su lista de convocados para el amistoso ante Guatemala del próximo 31 de marzo en La Bombonera, un partido que surgió de manera imprevista tras la cancelación de la Finalissima frente a España. En ese contexto, Lionel Scaloni presentó una nómina con sorpresas, regresos y ausencias que no pasan desapercibidas.