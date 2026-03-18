Del básquet al silbato: quién dirigirá el partido entre San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan

San Martín ya tiene árbitro confirmado para el partido que disputará este viernes, desde las 21.30, frente a San Martín de San Juan en el ingeniero Hilario Sánchez, por la sexta fecha de la Primera Nacional. El encargado de impartir justicia será Juan Nebietti, en una designación que marcará un dato particular para el equipo de Andrés Yllana: será la primera vez que este juez controle un encuentro del conjunto tucumano.
La terna arbitral estará completada por Sebastián Osudar como asistente 1 y Emanuel Serrale como asistente 2, mientras que Luis Martínez fue designado como cuarto árbitro. Así, el “Santo” ya conoce a las autoridades que estarán al frente de un cruce siempre especial, no sólo por tratarse de un duelo entre homónimos, sino también por la necesidad del equipo tucumano de seguir sumando en un arranque que lo encuentra en una buena posición dentro del torneo.
Nebietti, de 35 años, llega a este compromiso con una carrera que fue construyendo paso a paso. Antes de volcarse de lleno al arbitraje, jugó al básquet en el club Pueyrredón hasta los 12 años y luego pasó al fútbol. En sus inicios se desempeñó como delantero, aunque también tuvo un paso como arquero. En 2007, con apenas 16 años, comenzó el curso de árbitro en la Asociación Bahiense de Árbitros, impulsado por su padre, que también estaba ligado a la profesión. Su debut en la Liga del Sur se produjo el 3 de junio de 2012.
Con el paso de los años, el bonaerense fue ganando terreno en el ascenso argentino y sumó una experiencia importante en el Torneo Federal A, categoría en la que dirigió más de 90 partidos. Además, estuvo al frente de encuentros de mucha exigencia, entre ellos la final por el ascenso entre Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar. Ese recorrido también le permitió sumar participaciones como cuarto árbitro en la Liga Profesional, una señal del crecimiento que viene mostrando dentro de la estructura arbitral nacional.
Una cara nueva para el “Santo”
Para San Martín, entonces, la presencia de Nebietti representará una novedad. El juez bahiense no tiene antecedentes previos con el equipo tucumano, por lo que el partido en San Juan será su estreno con el conjunto de Yllana.