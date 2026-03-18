Del básquet al silbato: quién dirigirá el partido entre San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan

Nebietti, de 35 años, llega a este compromiso con una carrera que fue construyendo paso a paso. Antes de volcarse de lleno al arbitraje, jugó al básquet en el club Pueyrredón hasta los 12 años y luego pasó al fútbol. En sus inicios se desempeñó como delantero, aunque también tuvo un paso como arquero. En 2007, con apenas 16 años, comenzó el curso de árbitro en la Asociación Bahiense de Árbitros, impulsado por su padre, que también estaba ligado a la profesión. Su debut en la Liga del Sur se produjo el 3 de junio de 2012.