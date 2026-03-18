Fernando Gago será el nuevo entrenador de Universidad de Chile

El nombre de Gago no es nuevo en la órbita de la “U”. Desde el inicio del proceso de búsqueda, el ex mediocampista se posicionó como el principal candidato y, con el correr de los días, terminó consolidándose como la opción preferida por la dirigencia. Su perfil, vinculado a una idea de juego clara y a una conducción firme de los planteles, fue uno de los factores que inclinó la balanza a su favor.