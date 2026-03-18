Fernando Gago será el nuevo entrenador de Universidad de Chile

La Universidad de Chile tomó una decisión clave para su futuro inmediato: Fernando Gago será el nuevo entrenador del primer equipo. Tras varios días de análisis y negociaciones, la dirigencia del “Romántico Viajero” se inclinó por el técnico argentino para reemplazar a Francisco Meneghini y encarar una etapa que aparece como determinante para el club.
La información fue confirmada por el periodista César Luis Merlo, quien adelantó el acuerdo a través de sus redes sociales, mientras que desde medios chilenos también ratificaron que la elección ya está definida y que solo restan detalles formales para su oficialización.
El nombre de Gago no es nuevo en la órbita de la “U”. Desde el inicio del proceso de búsqueda, el ex mediocampista se posicionó como el principal candidato y, con el correr de los días, terminó consolidándose como la opción preferida por la dirigencia. Su perfil, vinculado a una idea de juego clara y a una conducción firme de los planteles, fue uno de los factores que inclinó la balanza a su favor.
Sin embargo, la elección no está exenta de interrogantes. A pesar de ser un nombre de peso por su trayectoria como futbolista y por su paso por clubes importantes como Boca Juniors, Racing, Chivas, Necaxa y Aldosivi, sus resultados como entrenador han sido irregulares. Esa falta de continuidad en el rendimiento es, precisamente, uno de los puntos que genera mayor incertidumbre en el entorno del club chileno.
ð¨Fernando Gago es el nuevo entrenador de la U de Chile.— CÃ©sar Luis Merlo (@CLMerlo) March 18, 2026
*ï¸â£En las prÃ³ximas horas, viajarÃ¡ a ð¨ð± para firmar contrato hasta diciembre de 2027. #TratoHecho pic.twitter.com/1r0HsBlTjj
En la comparación con otros candidatos de mayor experiencia, como Martín Lasarte o Eduardo Berizzo, Gago aparecía con menor recorrido, pero con un perfil distinto. La dirigencia habría valorado especialmente su carácter y su capacidad para imponer disciplina, en un contexto donde el equipo viene mostrando altibajos y cierta falta de identidad futbolística.
El desafío que tendrá por delante no es menor. Universidad de Chile atraviesa un período de inestabilidad deportiva y necesita recuperar protagonismo en el ámbito local. La salida de Meneghini dejó en evidencia la necesidad de un golpe de timón, y la llegada de Gago se interpreta como una apuesta a un proyecto que combine exigencia, orden táctico y renovación.
Además, el entrenador argentino deberá adaptarse rápidamente a un entorno exigente, donde la presión mediática y la expectativa de los hinchas son constantes. El margen de error, en ese sentido, será acotado desde el inicio.
Con este movimiento, la “U” busca no solo un cambio de entrenador, sino también una transformación en su forma de competir. Gago tendrá la responsabilidad de asumir ese “mango caliente” y demostrar que está a la altura de un club que necesita resultados urgentes, pero también una identidad clara dentro de la cancha.