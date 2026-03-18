Los hallazgos recientes de los investigadores del Icaro Lab de Italia revelaron que es posible conseguir de la IA el contenido prohibido en peticiones explícitas a partir de sus configuraciones imprevisibles. En un experimento diseñado para probar la eficacia de las salvaguardas de la tecnología, los estudiosos escribieron 20 poemas en italiano e inglés que terminaban con una solicitud directa de generar material dañino, como discursos de odio o autolesiones.