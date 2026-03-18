Entre reencuentros y viejos conocidos: qué puede esperar San Martín del duelo con el “Verdinegro”

En el fútbol hay partidos que se juegan con la pelota y otros que también se juegan con la memoria. Y el próximo duelo de San Martín tendrá bastante de eso. El equipo dirigido por Andrés Yllana llega atravesando un arranque que dejó señales alentadoras y ahora se topará con un rival cargado de guiños al pasado reciente de La Ciudadela. Del otro lado estará Ariel Martos, un entrenador que conoce cada rincón de Bolívar y Pellegrini, acompañado por varios futbolistas que hasta hace poco vestían la camiseta rojiblanca. Por eso, más que un simple cruce entre dos “Santos”, el duelo con el homónimo sanjuanino aparece como una medida especial.