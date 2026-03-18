Entre reencuentros y viejos conocidos: qué puede esperar San Martín del duelo con el “Verdinegro”

En el fútbol hay partidos que se juegan con la pelota y otros que también se juegan con la memoria. Y el próximo duelo de San Martín tendrá bastante de eso. El equipo dirigido por Andrés Yllana llega atravesando un arranque que dejó señales alentadoras y ahora se topará con un rival cargado de guiños al pasado reciente de La Ciudadela. Del otro lado estará Ariel Martos, un entrenador que conoce cada rincón de Bolívar y Pellegrini, acompañado por varios futbolistas que hasta hace poco vestían la camiseta rojiblanca. Por eso, más que un simple cruce entre dos “Santos”, el duelo con el homónimo sanjuanino aparece como una medida especial.
El conjunto de La Ciudadela, además, llega a esta cita desde un lugar futbolístico saludable. Después de cuatro fechas sigue invicto, con dos triunfos y dos empates, suma 8 puntos y quedó tercero en la zona B tras la victoria 2-0 sobre Nueva Chicago.
Ese último resultado reforzó algo que Yllana venía buscando. Un equipo con mayor claridad para lastimar, con variantes ofensivas que empiezan a darle respuestas y con un funcionamiento que, sin ser todavía definitivo, transmite una sensación de crecimiento.
Del otro lado aparece un San Martín de San Juan más irregular. En sus primeras cuatro fechas empató 1-1 con Chacarita, venció 2-1 a Güemes de Santiago del Estero y luego acumuló dos derrotas seguidas: 2-1 con Tristán Suárez y 1-0 frente a Atlético de Rafaela.
Esa campaña lo dejó con cuatro puntos y en la mitad baja de la tabla de la zona B. El recorrido marca una tendencia clara. Es un equipo competitivo, pero que todavía no logra continuidad. Para los dirigidos por Yllana, esa secuencia ofrece una pista importante; cuando el conjunto sanjuanino no consigue golpear primero ni sostener el orden inicial, empieza a mostrar desajustes y termina perdiendo firmeza en el desarrollo.
Ese presente se explica también por el contexto del que viene el “Verdinegro”. San Martín de San Juan jugó en la Liga Profesional la temporada pasada, pero terminó descendiendo en la definición final de la permanencia, una caída que obligó al club a resetear gran parte de su estructura deportiva.
La llegada de Martos al banco se dio justamente en ese escenario: reconstruir rápido, acomodar un plantel golpeado y volver a competir en una categoría muy distinta. En ese tránsito, el club sumó muchos refuerzos para 2026, entre ellos Facundo Nadalín, Manuel Cocca, Carlos Lattanzio, Diego Mercado, Genaro Rossi y Nicolás Iachetti. Incluso, ya iniciado el torneo, también agregó a Nahuel Acosta Da Silva.
El reencuentro
La figura de Martos, naturalmente, convierte el partido en un reencuentro inevitable. En Tucumán, su ciclo tuvo dos caras bien marcadas. En los primeros 17 partidos al frente del equipo sumó 31 puntos de 51 posibles, con ocho victorias, siete empates y apenas dos derrotas. Además, logró una racha de 13 fechas invicto. Sin embargo, el segundo tramo fue muy distinto: en 13 encuentros cosechó sólo 13 puntos, con tres triunfos, cuatro empates y cinco caídas. Esa curva le da una lectura interesante al presente de San Juan. Martos suele construir primero desde el orden, pero sus equipos necesitan tiempo y confianza para sostenerse.
A ese regreso del DT se le suma un pequeño ejército de conocidos. Gabriel Hachen dejó en San Martín un total de 24 partidos y dos asistencias; Federico Murillo cerró su etapa con 32 encuentros y dos pases gol; Mauro Osores disputó 13 partidos y aportó una asistencia; y Leonardo Monje sumó ocho presencias y 243 minutos en 2025. Hernán Zuliani también tuvo rodaje en el plantel durante la temporada pasada, mientras que Alex Salcedo supo aparecer en la estructura del club antes de seguir su camino.
Duelo especial
Y hay otro nombre que le agrega una capa emocional distinta al análisis: Guillermo “Bebé” Acosta. El ex Atlético, símbolo absoluto del “Decano”, firmó con San Martín de San Juan en enero tras su salida del club de 25 de Mayo y Chile. Su sola presencia en el plantel verdinegro ya despierta una lectura especial en Tucumán, porque representa una figura profundamente ligada al clásico provincial.
En lo futbolístico, el San Martín sanjuanino todavía está buscando una forma confiable. En la derrota con Rafaela, Martos armó un equipo con Maximiliano Velazco; Murillo, Osores, Emanuel Aguilera y Zuliani; Sebastián Jaurena, Nicolás Pelaitay, Diego Mercado y Hachen; Nazareno Fúnez y Sebastián González. Ahí aparecen varias claves para Yllana. Hachen sigue siendo uno de los futbolistas con mejor lectura para enlazar juego, Fúnez ya convirtió en el arranque y el bloque defensivo mezcla experiencia con nombres que todavía se están ensamblando. La fortaleza del rival pasa por la familiaridad que Martos logró darle a esa columna de conocidos; la debilidad, en cambio, aparece cuando debe sostener ritmo, remontar partidos o protegerse de transiciones rápidas.
Por eso, el duelo vuelve a enfocarse sobre San Martín. Si el equipo de Yllana logra repetir la intensidad, el equilibrio y la claridad que mostró ante Nueva Chicago, tendrá buenas posibilidades de empujar a su rival hacia una zona incómoda. Pero si se parte, si le concede tiempo a Hachen o si deja que el partido se enrede en la experiencia de los ex, el reencuentro puede volverse más complejo de lo previsto.