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Vialidad intensifica las tareas en las rutas con presencia de agua: dónde se recomienda circular con precaución

Aconsejan reducir la velocidad y respetar las indicaciones para evitar accidentes.

Vialidad intensifica las tareas en las rutas con presencia de agua: dónde se recomienda circular con precaución
Hace 1 Hs

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán informó una actualización sobre el estado de rutas afectadas por acumulación de agua en la calzada y advirtió sobre la necesidad de extremar las medidas de precaución al circular.

Según el parte oficial, uno de los tramos comprometidos se encuentra en la Ruta Provincial 321, entre García Fernández y El Bracho, donde se registra presencia de agua sobre la calzada. En ese sector, el tránsito permanece habilitado, pero con circulación restringida a condiciones de precaución.

Una situación similar se presenta en la Ruta Provincial 304, a la altura del kilómetro 41, donde también se detectó acumulación de agua que obliga a los conductores a moderar la marcha.

Desde el organismo señalaron que se intensifican los trabajos en las zonas afectadas para garantizar la seguridad vial y el normal tránsito, en un contexto marcado por las precipitaciones que impactan en distintos puntos de la provincia.

En este escenario, Vialidad solicitó a quienes deban transitar por estas rutas que reduzcan la velocidad, mantengan la distancia de seguridad y respeten las indicaciones del personal que trabaja en el lugar, con el objetivo de prevenir accidentes y evitar situaciones de riesgo.

Temas Dirección Provincial de Vialidad
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