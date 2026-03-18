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¿El celular puede causar cáncer? Lo que revelan los estudios y expertos

Un estudio reveló los perjuicios que pueden ocasionar los teléfonos móviles.

El uso intensivo del celular tiene consecuencias físicas y mentales El uso intensivo del celular tiene consecuencias físicas y mentales Foto: Freepik
Hace 1 Hs

Los celulares se transformaron en unos dispositivos indispensables para la comunicación. Además, para muchas personas, también se volvieron indispensables para su actividad laboral. En un contexto en que estos aparatos se utilizan todo el tiempo, es imposible pensar que no producirán consecuencias sobre el organismo. Por eso una institución realizó un estudio sobre la radiación de los celulares.

Está confirmado que los celulares emiten diferentes niveles de radiación en el espectro electromagnético y así lo asegura el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Mientras los de tecnología 2G, 3G y 4G usan frecuencias de 0.7 a 2.7 gigahertz, los que tienen redes 5G pueden llegar a utilizar hasta 80 gigahertz.

En respuesta a la pregunta de si esta radiación produce cáncer, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer catalogó a este pequeño dispositivo como un posible cancerígeno para seres humanos. Por otra parte, la Sociedad Americana contra el Cáncer aseguró que "en este momento no queda claro si las ondas de radiofrecuencia de los teléfonos celulares causan efectos peligrosos en la salud de las personas".

Consecuencias que tiene sobre la salud utilizar mucho el celular

En el nivel físico, el uso sostenido del celular puede producir:

- Problemas de visión

- Problemas musculares: dolor de hombros, cuello, hombros y espalda

- Problemas de audición

- Insomnio

- Sedentarismo

- Obesidad y sobrepeso

También puede producir consecuencias sobre la salud mental, entre los que destacan la ansiedad y depresión, los trastornos alimenticios y una disminución en la capacidad de atención.

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