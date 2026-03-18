¿El celular puede causar cáncer? Lo que revelan los estudios y expertos

Los celulares se transformaron en unos dispositivos indispensables para la comunicación. Además, para muchas personas, también se volvieron indispensables para su actividad laboral. En un contexto en que estos aparatos se utilizan todo el tiempo, es imposible pensar que no producirán consecuencias sobre el organismo. Por eso una institución realizó un estudio sobre la radiación de los celulares.