Un huevo en el desayuno: por qué es clave para bajar de peso y tener más energía

Si bien los nutricionistas recomiendan comer huevos en cualquier momento del día, los profesionales de la salud resaltan la importancia de ingerir estos alimentos en ayunas por los increíbles beneficios que pueden aportar a nuestro organismo.
Según explican los expertos, el desayuno es la comida más importante de la jornada. Para hacerlo de manera saludable, existen algunos alimentos que al comerlos en ayunas van a beneficiar a nuestro bienestar de manera exponencial. Entre ellos, el huevo es uno de los más nutritivos y saciantes para comer con el estómago aún vacío.
Un huevo al día es algo muy saludable para que nuestro organismo funcione correctamente. Pero, si decidimos comerlo en el desayuno, este aporte de vitaminas y nutrientes será aún más efectivo.
Los beneficios de comer un huevo en ayunas
Los nutricionistas destacan que algunos de los beneficios de comer huevos a primeras horas del día son:
1. En primer lugar, el huevo es un producto muy saciante. Por lo que al tomarlo en el desayuno vamos a evitar comer otros productos con una mayor cantidad de calorías vacías y grasas saturadas.
2. Además de esto, el huevo es un alimento con un bajo aporte calórico en su composición. Por lo que es perfecto para incluir nutrientes en nuestra dieta sin necesidad de aportar calorías.
3. Todo esto va a hacer que el huevo te permita mantenerte en tu peso ideal, o incluso bajar de peso si estás siguiendo una dieta de adelgazamiento.
4. Por otro lado, este alimento es una gran fuente de proteínas para nuestro cuerpo. Por lo que al tomarlo en ayunas vamos a hacer que comencemos el día con energía y una gran vitalidad.
5. Por último, vamos a destacar otra de las características más importantes de los huevos. Y es que estos también son una fuente muy saludable de ácidos grasos Omega-3.
De hecho, muchos estudios aseguran que consumir un huevo al día no está relacionado con un aumento del colesterol malo en las arterias. A pesar de lo que se pensaba años atrás al respecto.
El huevo y su gran aporte de vitamina H para la salud
La vitamina H, más conocida como biotina, es un nutriente con múltiples propiedades para nuestro organismo.
El déficit de esta molécula puede generar diferentes afecciones relacionadas con trastornos del sistema nervioso, orzuelos, acumulación de ácido en orina y sangre, pérdida del vello o caída del cabello.
Los huevos son un elemento esencial para obtener biotina, tan importante para la salud y para el cabello, entre otros muchos beneficios. Concretamente es la yema del huevo lo que contiene un alto valor de esta vitamina.
Por ello, lo más recomendable si querés recibir una buena dosis de vitamina H es consumir la yema del huevo por separado. La yema del huevo contiene 40% de VDR (Valores Dietéticos Referenciales) de biotina por cada 100 gramos.