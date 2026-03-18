Del festejo al escándalo: el posteo de Senegal tras perder el título a manos de Marruecos

El escándalo por la Copa Africana de Naciones sumó un nuevo capítulo. Luego de que la Confederación Africana de Fútbol le quitara el título a Senegal y se lo otorgara a Marruecos, la selección africana respondió de manera indirecta, pero contundente, en redes sociales.
A pocos minutos de conocerse la decisión, la cuenta oficial del seleccionado publicó un video de los festejos tras la consagración en la cancha. Sin palabras, pero con un emoji, el mensaje fue claro: para ellos, el título sigue teniendo dueño.
La reacción no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión en el mundo del fútbol, en medio de una decisión que ya venía siendo cuestionada por su carácter administrativo, ya que modificó lo que se había definido dentro del campo de juego.
El fallo de la CAF determinó que Senegal había incurrido en conductas que derivaron en la pérdida del partido, por lo que se le otorgó una victoria 3-0 a Marruecos en la final, revirtiendo el resultado original que había sido 1-0 para los senegaleses.
Un final que sigue generando polémica
La final ya había estado marcada por decisiones controvertidas, como un penal sancionado en el minuto 98 y un gol anulado a Senegal. Sin embargo, lo que terminó de encender la discusión fue la resolución posterior en los escritorios, que cambió al campeón. En ese contexto, el posteo de Senegal aparece como una forma de reafirmar lo que consideran propio: el título ganado en la cancha.