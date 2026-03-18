Del festejo al escándalo: el posteo de Senegal tras perder el título a manos de Marruecos

Un final que sigue generando polémica

La final ya había estado marcada por decisiones controvertidas, como un penal sancionado en el minuto 98 y un gol anulado a Senegal. Sin embargo, lo que terminó de encender la discusión fue la resolución posterior en los escritorios, que cambió al campeón. En ese contexto, el posteo de Senegal aparece como una forma de reafirmar lo que consideran propio: el título ganado en la cancha.