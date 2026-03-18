Escándalo en la Copa Africana: Senegal ganó en la cancha, pero el título será para Marruecos

Un título que se resolvió fuera de la cancha

Lo que se había definido en el campo terminó resolviéndose en los escritorios. Senegal festejó en su momento lo que era su segundo título en la competencia, pero la decisión posterior cambió la historia. El caso deja una marca polémica en el fútbol africano y reabre el debate sobre hasta dónde pueden modificar los fallos administrativos lo que sucede dentro de la cancha.