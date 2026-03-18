El deseo de Lautaro Martínez de volver a Racing choca con un obstáculo inesperado

El nombre de Lautaro Martínez volvió a ilusionar a los hinchas de Racing, pero también dejó en claro que su regreso no será sencillo. El delantero del Inter y de la selección argentina habló de su futuro y sorprendió con una confesión tan íntima como reveladora.
“Es un deseo mío, estoy tratando de convencer a mi mujer. Ella me banca”, expresó el campeón del mundo, dejando en evidencia que su vuelta al fútbol argentino no depende únicamente de lo deportivo, sino también de decisiones personales.
A pesar de ese obstáculo, el atacante no ocultó su intención a largo plazo. “Mi sueño es volver a jugar en Racing, un año al menos”, aseguró. Incluso explicó el trasfondo emocional que lo moviliza: quiere que sus hijos vivan en primera persona el cariño de los hinchas.
Sin embargo, el presente marca otro escenario. Lautaro atraviesa un gran momento en Europa y tiene contrato con el Inter hasta 2029, lo que hace prácticamente imposible pensar en un regreso en el corto plazo.
Un vínculo que nunca se rompió
Surgido del Predio Tita Mattiussi, el delantero debutó en Primera en 2015 y rápidamente dejó su huella antes de dar el salto al fútbol europeo. Desde entonces, su nombre aparece cada vez que se habla de regresos, alimentando una ilusión que, por ahora, sigue más ligada al deseo que a la realidad.