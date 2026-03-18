WhatsApp sin instalar la aplicación: así funcionan los nuevos chats temporales que ya están a prueba

Las limitaciones en los chats temporales

En este punto, el visitante puede iniciar un intercambio contigo por la plataforma. El dueño de la cuenta crea y comparte el link, pero es el tercero quien inicia el diálogo. La aplicación indica claramente cuándo se abre un chat de este tipo mostrando la palabra clave "Invitado" en la barra superior. Esta etiqueta también aparece en la interfaz, resaltando que el perfil no está registrado oficialmente. Con esta información visible, el titular puede reconocer fácilmente cuándo han respondido a su propuesta. Esto permite que ambos inicien el contacto de forma fluida y segura.