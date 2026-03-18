WhatsApp sin instalar la aplicación: así funcionan los nuevos chats temporales que ya están a prueba

Aún existe la posibilidad de “invitar” a un usuario ajeno a unirse a WhatsApp. Sin embargo, esta opción solo dirige al contacto a la Play Store o App Store para registrarse en la plataforma. Pero ahora Meta está probando un diseño para quienes no tienen un acceso frecuente a la aplicación.
WaBetaInfo, el portal en el que se reportan las pruebas sobre actualizaciones de la herramienta, informó que Meta está testeando el nuevo "chat de invitados". Este sistema es similar a los chats de terceros pero, aunque se trate de una opción de promoción, no requiere que los interesados descarguen una app aparte. Esta modalidad de conversación está ideada para brindar a los no usuarios una introducción sencilla al ecosistema y potencialmente para conseguir que se adhieran al mismo.
Acceso mediante enlaces y SMS: así funcionan los "chats de invitados"
La versión beta estaría siendo probada en solo un número limitado de usuarios de Android e iOS. Esta novedad brinda una forma más accesible de utilizar el servicio, acercando la posibilidad de conversar incluso con personas ajenas a la comunidad tradicional.
Desde WabetaInfo agregaron que, para acceder a un “Chat de Invitado”, solo se necesitará un link de navegador. El enlace lo genera el titular en la sección "Invitar a un amigo" o al final de la lista de contactos. Desde allí, se puede sumar a alguien compartiendo el acceso generado por SMS. Sin embargo, también es posible copiar la URL antes de enviarla por ese canal, permitiendo compartir la invitación por correo electrónico u otras aplicaciones de mensajería.
Seguridad y cifrado en chats temporales
Sin renunciar a la seguridad, los mensajes en estas charlas también están guardados en el cifrado de extremo a extremo. WhatsApp no puede ver el contenido de los envíos; solo los participantes en la conversación pueden leerlos. Esta capa de protección puede verificarse escaneando el código QR o comparando manualmente el código de seguridad.
Tras generar la clave de cifrado, la empresa de Meta le pedirá al usuario que introduzca su nombre. Puede ser un seudónimo, pero desde el medio citado recomiendan usar una identidad que el otro participante pueda reconocer fácilmente para evitar confusiones.
Las limitaciones en los chats temporales
En este punto, el visitante puede iniciar un intercambio contigo por la plataforma. El dueño de la cuenta crea y comparte el link, pero es el tercero quien inicia el diálogo. La aplicación indica claramente cuándo se abre un chat de este tipo mostrando la palabra clave "Invitado" en la barra superior. Esta etiqueta también aparece en la interfaz, resaltando que el perfil no está registrado oficialmente. Con esta información visible, el titular puede reconocer fácilmente cuándo han respondido a su propuesta. Esto permite que ambos inicien el contacto de forma fluida y segura.
Los chats de invitado ofrecen funciones limitadas, ya que están diseñados para un acceso temporal y no requieren una cuenta completa. En concreto, no admiten grupos ni funciones para compartir contenido multimedia, como stickers y mensajes de voz. Además, no se pueden adjuntar archivos como fotos, vídeos, documentos ni GIF. Tampoco se admiten llamadas, puesto que el acceso está pensado únicamente para mensajería básica.
Cuándo caduca un chat temporal
Por último, esta modalidad caduca a los 10 días. Si eso sucede, quien invitó tendrá que crear un nuevo enlace de invitación si desea continuar la comunicación con el mismo contacto. Además, es posible que los invitados no reciban notificaciones de nuevos mensajes, por lo que deberán revisar el chat manualmente.