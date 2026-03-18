Créditos Anses 2026: cuándo entra en vigencia el programa para acceder a prestamos de hasta $1,5 millones

Un proyecto legislativo plantea restituir los créditos de la Anses, con préstamos de hasta $1,5 millones destinados a aliviar deudas de los sectores más vulnerables. La propuesta apunta a recuperar esta herramienta y dispone que los fondos se utilicen para la reorganización de pasivos, priorizando los compromisos financieros por encima de otros gastos.
Este mecanismo, completamente digital, apunta a eliminar intermediarios al permitir que el trámite se realice de manera autónoma y sin la intervención de gestores. Además, busca garantizar la transparencia mediante auditorías automáticas y cruces de datos con el Banco Central (BCRA) para comprobar que la deuda declarada sea real y quede efectivamente saldada. También prioriza la seguridad financiera al evitar que el beneficiario deba retirar efectivo, lo que reduce los riesgos de robos o estafas.
Créditos Anses 2026: ¿quiénes pueden solicitar el crédito?
El proyecto de ley define un universo de beneficiarios que abarca a la mayoría de las prestaciones que liquida el organismo. Si la iniciativa obtiene sanción, los grupos habilitados serían:
- Jubilados y pensionados del SIPA con ingresos bajos.
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y personal de casas particulares.
- Monotributistas de las categorías A a la D.
- En cuanto a las condiciones financieras, la tasa se fijaría bajo el esquema TAMAR más diez puntos porcentuales, manteniéndose por debajo del costo promedio del mercado comercial.
Además, se establece un "candado" de protección: la cuota mensual no podrá exceder el 30% del ingreso neto del beneficiario, asegurando que el pago del crédito no comprometa la subsistencia diaria.
Créditos Anses 2026: ¿en qué momento estarían disponibles los préstamos?
Aunque la medida despertó expectativas, su aplicación no será inmediata, dado que el proyecto debe ser tratado en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Los promotores de la propuesta sostienen que, si se logran los acuerdos políticos necesarios sobre la utilización de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el programa podría entrar en vigor durante la segunda mitad de 2026.
Mientras la ley no sea sancionada y reglamentada, los créditos actuales seguirán suspendidos. No obstante, el ajuste automático del monto máximo de $1,5 millones de acuerdo con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil permite que, al momento de su implementación, el valor real del préstamo no quede reducido frente a la inflación acumulada.