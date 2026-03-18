Créditos Anses 2026: cuándo entra en vigencia el programa para acceder a prestamos de hasta $1,5 millones

Este mecanismo, completamente digital, apunta a eliminar intermediarios al permitir que el trámite se realice de manera autónoma y sin la intervención de gestores. Además, busca garantizar la transparencia mediante auditorías automáticas y cruces de datos con el Banco Central (BCRA) para comprobar que la deuda declarada sea real y quede efectivamente saldada. También prioriza la seguridad financiera al evitar que el beneficiario deba retirar efectivo, lo que reduce los riesgos de robos o estafas.