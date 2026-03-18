Secciones
SociedadActualidad

Créditos Anses 2026: cuándo entra en vigencia el programa para acceder a prestamos de hasta $1,5 millones

Una iniciativa legislativa busca reactivar el financiamiento para jubilados, beneficiarios de AUH y monotributistas, tras el vacío legal del año pasado.

El proyecto de ley busca que los beneficiarios de Anses puedan salir del sistema de créditos informales mediante tasas reguladas por el Estado. El proyecto de ley busca que los beneficiarios de Anses puedan salir del sistema de créditos informales mediante tasas reguladas por el Estado. Infobae
Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Un proyecto legislativo plantea restituir los créditos de la Anses, con préstamos de hasta $1,5 millones destinados a aliviar deudas de los sectores más vulnerables. La propuesta apunta a recuperar esta herramienta y dispone que los fondos se utilicen para la reorganización de pasivos, priorizando los compromisos financieros por encima de otros gastos.

¿Vuelven los créditos Anses? Los detalles del proyecto que propone préstamos de hasta $1,5 millones

¿Vuelven los créditos Anses? Los detalles del proyecto que propone préstamos de hasta $1,5 millones

Este mecanismo, completamente digital, apunta a eliminar intermediarios al permitir que el trámite se realice de manera autónoma y sin la intervención de gestores. Además, busca garantizar la transparencia mediante auditorías automáticas y cruces de datos con el Banco Central (BCRA) para comprobar que la deuda declarada sea real y quede efectivamente saldada. También prioriza la seguridad financiera al evitar que el beneficiario deba retirar efectivo, lo que reduce los riesgos de robos o estafas.

Créditos Anses 2026: ¿quiénes pueden solicitar el crédito?

El proyecto de ley define un universo de beneficiarios que abarca a la mayoría de las prestaciones que liquida el organismo. Si la iniciativa obtiene sanción, los grupos habilitados serían:

- Jubilados y pensionados del SIPA con ingresos bajos.

- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).

- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y personal de casas particulares.

- Monotributistas de las categorías A a la D.

- En cuanto a las condiciones financieras, la tasa se fijaría bajo el esquema TAMAR más diez puntos porcentuales, manteniéndose por debajo del costo promedio del mercado comercial. 

Además, se establece un "candado" de protección: la cuota mensual no podrá exceder el 30% del ingreso neto del beneficiario, asegurando que el pago del crédito no comprometa la subsistencia diaria.

Créditos Anses 2026: ¿en qué momento estarían disponibles los préstamos?

Aunque la medida despertó expectativas, su aplicación no será inmediata, dado que el proyecto debe ser tratado en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. Los promotores de la propuesta sostienen que, si se logran los acuerdos políticos necesarios sobre la utilización de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el programa podría entrar en vigor durante la segunda mitad de 2026.

Mientras la ley no sea sancionada y reglamentada, los créditos actuales seguirán suspendidos. No obstante, el ajuste automático del monto máximo de $1,5 millones de acuerdo con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil permite que, al momento de su implementación, el valor real del préstamo no quede reducido frente a la inflación acumulada.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?
1

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

¿Habrá calma después del temporal?
2

¿Habrá calma después del temporal?

El precio de los combustibles volvió a reajustarse
3

El precio de los combustibles volvió a reajustarse

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid
4

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid

Recuerdos fotográficos: la “calle ancha” de los “yuteros”
5

Recuerdos fotográficos: la “calle ancha” de los “yuteros”

“Los asesinos están libres”: a 15 años del doble crimen de las francesas en Salta, el duro testimonio de Jean-Michel Bouvier
6

“Los asesinos están libres”: a 15 años del doble crimen de las francesas en Salta, el duro testimonio de Jean-Michel Bouvier

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

El tiempo en Tucumán: las lluvias llegaron para quedarse

Medio siglo del colegio San Patricio: pionero en la doble jornada en la educación tucumana

Medio siglo del colegio San Patricio: pionero en la doble jornada en la educación tucumana

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

Hay alerta amarilla por fuertes tormentas y descenso de la tempertura en varias provincias

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se levantó el paro

El Gobierno dictó conciliación obligatoria y se levantó el paro

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

Caso Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa actuó solo en el crimen?

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid

“La comida no alcanza”: cómo viven hoy en La Madrid

Ya hay ocho casos de chikungunya confirmados en Tucumán

Ya hay ocho casos de chikungunya confirmados en Tucumán

Pueblos fantasmas: La Casualidad nació de un hallazgo y murió por decreto

Pueblos fantasmas: La Casualidad nació de un hallazgo y murió por decreto

Comentarios